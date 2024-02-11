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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump'tan şaşkınlık yaratan açıklama: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim

        Eski ABD Başkanı Trump'tan şaşkınlık yaratan açıklama: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı NATO müttefiklerinden birine saldırmaya "teşvik ederim" açıklaması şaşkınlık yarattı. Beyaz Saray Trump'ın açıklamasını "dehşet verici" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 14:00 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:00
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        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
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        Kasım 2024'te gerçekleşecek ABD başkanlık seçimi için adaylık çalışmalarını sürdüren eski ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği bir mitingde, Rusya'yı NATO içerisinde mali yükümlülüklerini yerine getirmediği düşündüğü müttefiklerinden herhangi birine saldırmaya "teşvik edeceğini" söyledi.

        Trump, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Ukrayna'ya yapılacak yardımın yanı sıra ABD'nin gerektiğinde savunmaya taahhüt ettiği 31 ülkenin dahil olduğu NATO ittifakının varlığına dair endişelerini dile getirdi.

        BAŞKAN OLDUĞU DÖNEM MÜTTEFİKLERDEN BİRİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİĞİNİ ANLATTI

        Trump, başkan olduğu dönemde, NATO'nun savunma harcama hedeflerini yerine getirmeyen üyelerinin savunulmaması gerektiği konusundaki açıklaması üzerine ismini vermediği bir ülkenin lideriyle "karşı karşıya" geldiğini belirtti.

        "ÖDEMEMELERİN YAPILMAMASI DURUMUNDA..."

        Kendisine karşı çıkan müttefike verdiği yanıtta Trump, ödemelerin yapılmaması durumunda Rusya'nın istediğini yapmasını ve olası saldırılarını "destekleyeceğini" söylediğini aktardı.

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        Trump, "Neden ödeme yapmıyorsun? Sizi korumazdım, hatta size (Rusya'nın) ne isterlerse yapmalarını desteklerim. Ödemelerinizi yapmak zorundasınız." dedi.

        BEYAZ SARAY: DEHŞET VERİCİ

        Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Trump'ın yorumları hakkında şu yanıtı verdi:

        "En yakın müttefiklerimizin cani rejimler tarafından işgalini teşvik etmek dehşet verici ve mantıksız; ayrıca Amerika'nın ulusal güvenliğini, küresel istikrarını ve ülke ekonomimizi tehlikeye atıyor."

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #rusya
        #Nato
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