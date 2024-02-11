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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken Alanyaspor ise ligde 27 puanda bulunuyor. Peki Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:59
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

        • 2

          Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

        • 3

          Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken 1 maç eksikle ikinci sırada bulunuyor.

        • 4

          Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

          Alanyaspor'un ise ligde 27 bulunurken Akdeniz temsilcisi çıktığı son 7 karşılaşmada 1 galibiyet alabildi.

        • 5

          FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

          Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

          Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.

        • 6

          DZEKO 5 MAÇTIR SUSKUN

          Süper Lig'de 16 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunan golcü futbolcu Edin Dzeko, ligde 5 maçtır gol atamıyor.

          Sarı-lacivertli ekip, Dzeko'nun skor üretemediği 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda goller İrfan Can Kahveci (2), Cengiz Ünder (3) ve Michy Batshuayi'den (2) geldi.

        • 7

          FENERBAHÇE 4 MAÇTIR KAZANIYOR

          Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor karşısında ligde oynadığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

        • 8

          Fenerbahçe, bu müsabakalarda rakip kaleye 14 gol atarken, 3 gol yedi.

          Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

        • 9

          İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ:

        • 10

          Livakovic

        • 11

          Ferdi Kadıoğlu

        • 12

          Çağlar Söyüncü

        • 13

          Djiku

        • 14

          Jayden Oosterwolde

        • 15

          İsmail Yüksek

        • 16

          Rade Krunic

        • 17

          Sebastian Szymanski

        • 18

          Cengiz Ünder

        • 19

          Dusan Tadic

        • 20

          Edin Dzeko

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