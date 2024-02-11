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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar - Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur

        MHP lideri Bahçeli, başkentte partisinin Seçmen İletişim Merkezi açılış töreninde konuştu. Açıklamasında, "DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır" diyen Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek DEM demektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 14:26 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:59
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        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin Seçmen İletişim Merkezi açılış töreninde konuştu.

        Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Kimseyi öteki görmüyoruz. Milletimizin tüm değerlerini sahipleniyoruz. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimine hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz. CHP ve DEM'in yönetimindeki diğer büyükşehir ve il belediyelerini Cumhur'un iradesiyle birleştireceğiz. 31 Mart 2019'dan bu yana kaybolan yıllar Allah'ın izniyle son bulacaktır. Milletin kasasını gasp eden çürümüşler kenara çekilecek. CHP ve DEM'in elindeki belediyeleri alacağız. Belediyenin kesesini gasp eden çürümüşlere, teröre ders verilecek."

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        "CHP DEMEK DEM DEMEKTİR"

        Çalışmaktan yorulmayacağız. Vatan ve millet sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. İnanıyorum ki Türkiye yürüyüşü hızlanacaktır. Uyumlu belediye diyoruz. Aklın yolu birdir. Merkezden yerele istikrarı bozmadan yürüme azmindeyiz. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri birer birer hayata geçecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin huzur barış ve kardeşlik isteğinin temel harcıdır.

        CHP demek DEM demektir. Belediye kaynaklarını bölücülere, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak. DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek DEM demektir.

        "FASON MİLLİYETÇİLERE ALDANACAK YOKTUR"

        Cumhur İttifakı gönülleri buluşturuyor. İttifakımız korkaklara ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur. İttifakımız milli kenetlenmenin temini ve takdimidir. Gelişmeler önümüzdeki dönemin tarafını netleştirmiştir. Artık karar anı gelmiştir. Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Cumhur İttifakı Ankara'dan Türkiye'den yanadır. Türkiye Cumhur İttifakı'yla birleşecektir. Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Hem DEM'lenip hem milliyetçi olmak yoktur.

        Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür. Karamsarlara fırsat vermeyeceğiz. Kara propagandaya karşı birlik içinde olacağız. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni başarıya ulaştıracağız."

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