İspanyollar yazdı! "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."

Arda için yazılanlar şöyle:

"Penaltıyı kendisi atmak istedi ve bu, görüntülere yansıdı. Türk oyuncu, takımda yeni olmasına rağmen penaltıyı isteyecek kadar cesur görünüyor. Bu nedenle Real Madrid taraftarları 24 numarayı sahada daha sık görmek istiyor. Eski Fenerbahçe oyuncusu harika bir futbolcu ve kulüp ondan çok memnun. Hatta kış transfer döneminde gelen birkaç teklifi de geri çevirdiler."