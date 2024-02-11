İspanyollar yazdı! "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, zirve yarışındaki en yakın rakibi Girona'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 77. dakikada oyuna giren Arda Güler, 89. dakikada takımına penaltı kazandırırken, Joselu penaltıyı gole çeviremedi. Yıldız futbolcunun gösterdiği performans İspanyol basınından da övgü aldı
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İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Girona'yı konuk etti. Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Madrid ekibi, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Eflatun-beyazlıların gollerini 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Bellingham, 61. dakikada Rodrygo kaydetti.
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Öte yandan 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler, 89. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına girerken, Yan Couto tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Joselu'nun vuruşunda top direğe çaprtı.
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Bu sonuçla lider Real Madrid puanını 61'e yükselterek en yakın rakibi Girona ile puan farkını 5'e yükseltti.
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Temmuz ayında Real Madrid'e imza atan Arda Güler, bu imzadan 7 ay sonra ilk kez Santiago Bernabeu'da taraftarı önüne çıktı.
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Yıldız futbolcunun gösterdiği performans İspanyol basınından da övgü aldı.
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Marca'da yer alan haberde Arda Güler için, "Sadece 15 dakika sürdü... Maçın sonucu belliydi ama Bernabeu, Arda Güler'e bunun için minnettardı. Nihayet, Türk oyuncu beklenenden yarım yıl sonra ilk kez sahaya çıktı" ifadeleri kullanıldı.
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Planeta Realmadrid'de yer alan Arda Güler haberinde ise yıldız futbolcunun cesur ve öz güvenli kişiliğine vurgu yapıldı.
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18 yaşındaki futbolcunun penaltı kazandırmasıyla ilgili yapılan yorumda, "Türk oyuncu sahaya her çıktığında çok ilginç hareketlere imza atıyor. Örneğin Joselu'nun kaçırdığı penaltıyı o yaptırdı. Belki de Türk oyuncu atışı kullansaydı, top içeri girecekti. Bunu asla bilemeyeceğiz. Ancak, asıl önemli olan Güler'in harika bir kişiliğe sahip olmasıdır." denildi.
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Arda için yazılanlar şöyle:
"Penaltıyı kendisi atmak istedi ve bu, görüntülere yansıdı. Türk oyuncu, takımda yeni olmasına rağmen penaltıyı isteyecek kadar cesur görünüyor. Bu nedenle Real Madrid taraftarları 24 numarayı sahada daha sık görmek istiyor. Eski Fenerbahçe oyuncusu harika bir futbolcu ve kulüp ondan çok memnun. Hatta kış transfer döneminde gelen birkaç teklifi de geri çevirdiler."
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