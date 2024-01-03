Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür: Ocak ayında 7 maç!
Şampiyonluk yarışında rakipleri ile puan farkını açan Fenerbahçe ve Galatasaray için ocak ayı zorlu geçecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda mücadelede edecek iki takım, 2024'ün ilk ayında altısı Trendyol Süper Lig olmak üzere toplam 7 maça çıkacak
- 1
Süper Lig'de zirve mücadelelerini sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Ocak ayında oldukça yoğun fikstürlerle karşı karşıya gelecek.
- 2
Ligde averajla liderliğini sürdüren Fenerbahçe, 7 Ocak Pazar saat 16:00'da yeni yılın ilk mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olacak.
- 3
Sarı-lacivertliler ardından 10 Ocak'ta, 16. haftanın erteleme karşılaşmasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek.
-
- 4
14 Ocak'ta Gaziantep deplasmana gidecek olan Fenerbahçe, 17 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmesinde Adanaspor'u evinde ağırlayacak.
- 5
Sarı-lacivertliler bu maç sonrasında ocak ayının sonuna kadar, Yılport Samsunspor ve MKE Ankaragücü ile içerde, Rams Başakşehir ile de deplasmanda olmak üzere 3 maça daha çıkacak.
- 6
Galatasaray ise yılın ilk karşılaşmasında pazar 19:00'da Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.
-
- 7
Sarı-kırmızılılar 11 Ocak'ta EMS Yapı Sivasspor'a konuk olarak erteleme maçını oynayacak.
- 8
15 Ocak'ta Mondihome Kayserispor maçıyla bir kez daha seyircisinin önüne çıkacak Galatasaray, 18 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası randevusunda Ümraniyespor ile Rams Park'ta karşılaşacak.
- 9
Bu mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar, 21 Ocak'ta Trabzon deplasmanına gidecek.
-
- 10
Galatasaray, Trabzonspor maçı sonrasında ocak ayını evinde çıkacağı İstanbulspor ve Gaziantep FK maçları ile tamamlayacak.
- 11
İki takım ayrıca 13 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası nedeniyle önemli isimlerinden de bu zorlu fikstürde faydalanamayacak.
- 12
Fenerbahçe'de, Alexander Djiku ve Bright Osayı-Samuel; Galatasaray'da da Cedric Bakambu ile Hakim Ziyech milli görevleri nedeniyle ocak ayı boyunca takımlarında forma giyemeyecek.
-