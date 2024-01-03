Kurumlar vergisinde şampiyonun adı yok

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Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3'üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

İlk 10 listede yer alan kurumların 3'ü isminin açıklanmasını istemezken, kalan 7 kurum bankalardan oluştu.

2022 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ TÜRKİYE GENELİ İLK 10 SIRALAMASI SIRA NO KURUMUN ÜNVANI FAALİYET TÜRÜ TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) VDB/DEF. (1) 1 (*) (*) (*) (*) 2 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 21.419.640.282,78 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 3 (*) (*) (*) (*) 4 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 19.807.324.955,44 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 5 (*) (*) (*) (*) 6 AKBANK TÜRK A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 18.863.297.741,40 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 7 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 16.887.781.360,40 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 8 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 15.839.631.397,05 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 9 QNB FİNANSBANK A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 7.923.980.086,53 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 10 DENİZBANK A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 5.579.630.854,21 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB

Türkiye geneli kurumlar vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin Vergi Dairesi Başkanlıkları (VDB) ve Defterdarlıklara göre dağılımı; Büyük Mükellefler VDB (55), İstanbul VDB (20), Ankara VDB (17), İzmir VDB (2), Konya VDB (1), Kocaeli VDB (1), Hatay VDB (1), Manisa VDB (1), Samsun VDB (1) ve Zonguldak VDB (1) olarak gerçekleşti.