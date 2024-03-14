Konut satış rakamları açıklandı

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Türkiye genelinde konut satışları, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu.

Zaman Konut Satış Sayısı 2013 Şubat 88 519 2014 Şubat 82 597 2015 Şubat 95 021 2016 Şubat 101 703 2017 Şubat 101 468 2018 Şubat 95 953 2019 Şubat 78 450 2020 Şubat 118 753 2021 Şubat 81 222 2022 Şubat 97 587 2023 Şubat 80 031 2024 Şubat 93 902

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu.

RAKAMLARDAKİ DEĞİŞİMDE DEPREM ETKİLİ OLDU

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle konut satışlarının dibe vurduğu afet illerinde, bu yıl yüzde olarak bakıldığında büyük artış yaşandığı gözlendi.

2023 Şubat ayıyla 2024 Şubat ayı arasında konut satışlarının değişiminin en çok yaşandığı iller şöyle:

Şehir Geçen yıla göre artış (%) Adıyaman 474.5 Hatay 289.2 Osmaniye 283.1 Kahramanmaraş 266.3 Hakkari 225.0 Gaziantep 219.3 Malatya 145.6 Adana 130.3 Diyarbakır 123.2 Kilis 113.4 Şanlıurfa 99.1

Şehir Geçen yıla göre artış (adet) Gaziantep 1809 İstanbul 1364 Adana 1148 Şanlıurfa 913 Diyarbakır 898 Hatay 723 Bursa 653 Mersin 593 Kayseri 567 Kahramanmaraş 530 Adıyaman 465 Tekirdağ 437 Malatya 297 Balıkesir 278 Osmaniye 252 Çanakkale 235 Muğla 227 Batman 207 Samsun 206

OCAK - ŞUBAT DÖNEMİNDE YÜZDE 2 AZALDI

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 azalışla 174 bin 210 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 8 BİN 827 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azalış göstererek 8 bin 827 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 azalışla 14 bin 742 oldu.

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Şubat ayındaki ipotekli satışların 2 bin 60'ı, Ocak-Şubat dönemindeki ipotekli satışların ise 3 bin 464'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,7 artarak 85 bin 75 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artışla 159 bin 468 oldu.

İLK ELİN PAYI YÜZDE 30,5

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 28 bin 594 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,5 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artışla 53 bin 857 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artış göstererek 65 bin 308 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,5 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,0 azalışla 120 bin 353 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA BİN 846 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 azalarak bin 846 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,0 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 691 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 659 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,0 azalarak 3 bin 907 oldu.

Yabancılara satılan konut sayısı bin 846'da kaldı ve bu kategoride 32 ay sonra (Mayıs 2021'den beri) 2 binin altında satış gerçekleşti.

EN ÇOK RUSYA VATANDAŞLARI ALDI

Şubat ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 395 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 200 konut ile İran, 112 konut ile Irak ve 105 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.