Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 1.509 deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 121 bin 128 personel ile 12 bin 244 araç ve iş makinası görev yapmaktadır." denildi.

Son can kaybı sayısına yer verilen açıklamaya şöyle devam edildi: "SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 74 bin 242 vatandaşımız yaralanmıştır.