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Haberler Gündem 6 yaşındaki Neval Akgöl aranıyor - Deprem Haberleri

6 yaşındaki Neval Akgöl aranıyor

Hatay'da deprem sonrası annesi babası ve ikiziyle birlikte enkazdan çıkan 6 yaşındaki Neval Akgöl'ün üstüne su deposu düştü. Komşularının aracıyla hastaneye götürülerken yolda ambulansa aktarılan Akgöl'den bir daha haber alınamadı

Giriş: 10.02.2023 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
6 yaşındaki Neval Akgöl aranıyor - Deprem Haberleri
6 yaşındaki Neval Akgöl aranıyor
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'da annesi babası ve ikiziyle birlikte enkazdan çıkan 6 yaşındaki Neval Akgöl'ün üstüne su deposu düştü.

Komşularının aracıyla hastaneye götürülürken yolda ambulansa aktarılan Akgöl'den bir daha haber alınamadı.

Ailesi, Neval Akgöl'ün hangi hastanede olduğunu bulmaya çalışıyor. Minik Neval'in üzerinde kimliği olmadığı için kaydı da bulunmuyor.

Anne Pınar Akgöl, "Neval'den o geceden beri haber alamıyorum. Bütün hastaneleri arıyoruz. Ankara'da olma ihtimali de varmış. Şimdiye kadar izini bulamadık. Yetkililerin desteğini bekliyoruz. Kızımın üstünde beyaz bir tişört vardı" dedi.

Haberi Hazırlayan : Demet Demirkır
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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