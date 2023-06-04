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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törenle görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, "Bundan sonraki süreçte de elimizden geldiğince aziz milletimiz ve devletimizin emrinde olduğumuzu huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek isterim. Acı tatlı pek çok hatıraya ortak olduğumuz mesai arkadaşımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum " dedi.

"KUTSAL VATANIMIZIN HER BİR KARIŞI BİZE EMANETTİR"

Ali Yerlikaya da, "Sayın bakanım bu görevi sizden devralmak benim için büyük bir onur. Kutsal vatan toprağımızın her bir karışı sahil kıyı şeritlerimizin tamamı bize emanettir. Temel referanslarımız hukuktur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Terör, düzensiz göç ve suçlarla mücadelemiz devam edecektir" şeklinde konuştu.