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Mehmet Şimşek resmen göreve başladı

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Bakan Şimşek ilk açıklamasında "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı

Giriş: 04.06.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
Mehmet Şimşek resmen göreve başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

-Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle devraldığım Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu Sayın Mehmet Şimşek’e devretmek üzere buradayız.

-Bizler için en önemlisi milletimizle yan yana verdiğimiz bu mücadeleye en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu yolculukta görev aldığımız her vazife milletimize hizmet sevdasıyla sürdürdüğümüz görevler olmuştur.

-Yüreği Türkiye Yüzyılı sevdasıyla çarpan bir kardeşiniz olarak görev aldığım makamlarda yer almama nasip eden Rabbime hamdediyorum. Şükürler olsun.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

-Değerli bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu değerli emaneti şahsıma tevdih eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.
Deprem felaketinin yaşandığı son 1 buçuk yıllık bu zorlu dönemde bakanlık görevini başarıyla yürüten sayın bakanımıza teşekkür ediyorum.

-Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz.

-Vakit kaybetmeden orta vadeli finansal çalışmalarımıza başlayacağız. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneye düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal reformlar hayatidir.

-Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yürüteceğiz.

Devamı geliyor...

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