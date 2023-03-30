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Bakan Kurum: Hatay’da 312 bin bina yıkık ya da yıkılacak durumda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da açıklamalarda bulundu. 312 bin binanın yıkık ya da yıkılacak durumda olduğunu belirten Bakan Kurum, "Nisanda ihalesini yapacağımız konut sayısını 319 bine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi

Giriş: 30.03.2023 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Kurum: Hatay’da 312 bin bina yıkık ya da yıkılacak durumda
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da açıklama yapıyor.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Hatay’da 60 bin konutumuzun ihalesini nisan ve mayıs içerisinde yapacağız. Ardından toplam 650 bin konutun yapımını tamamlayacağız.

Kalıcı konutlarımızı, şehrin ihtiyaçlarını ve demografik yapısını içine alacak şekilde en kısa sürede tamamlayacağız.

Hatay’da 312 bin bina yıkık ya da yıkılacak durumda.

Nisanda ihalesini yapacağımız konut sayısını 319 bine çıkartmayı hedefliyoruz.

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