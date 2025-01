Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Şanlıurfa'da açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öneğ çıkan başlıklar şöyle:

Peygamberlere yâr ve yoldaş olan, ateşi gül bahçesine çeviren medeniyet tarihimizin medar-ı iftarı Şanlıurfa'da sizlerle birlikte olmaktan bir kez daha memnuniyet duyuyorum. Bütün şehitlerimizi, peygamberleri, velileri, şairleri, sanatçıları, minnetle, saygıyla rahmetle anıyorum. Rabbim bizi o gönül insanlarının şahitliğine mazhar etsin. Biraz önce Diyarbakır'daydık. İl kongremizi orada da muhteşem bir atmosfer içerisinde gerçekleştirdik. Şanlıurfa'nın da bakıyorum maşallahı var. Bugün Şanlıurfa'da çok farklı bir coşku ve heyecan gördüm. Türküyle, Kürtüyle, Arabıyla, Zazasıyla, Alevisiyle, Sunnisiyle Şanlıurfa'da bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm.

Biz Şanlıurfa'yı biliriz. Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Urfalı kardeşlerim bizim samimiyetimizi, hüsniyetimizi çok iyi bilir. Biz Urfa'yla hep gönül diliyle, samimiyetin diliyle konuştuk. Peygamberler şehri Urfa'dan hikmet ışığından istifade etmeye çalıştık. Urfalı kardeşlerimizle aramızda farklı bir bağ var. Çeyrek asırdır bu bağ asla kopmadı, sarsılmadı ve zayıflamadı. Buna ne Urfalı kardeşlerim ne de biz izin verdik. Bundan sonra da böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kırılma, darılma, küsme olmaz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil, kader birlikteliği yapan bir partiyiz. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet üreten bir partidir. AK Parti siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 81 vilayetimizin hepsine adil hizmeti götüren partidir.

Tam 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkündeyiz. Yarım asırdır milletimizin huzurundayız. Bu süreçte sayısız iftiraya, sayısız hakarete muhatap olduk. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle hapse atıldığımız karanlık günler oldu. Kendi öz yurdumuzda garip hissettiğimiz, hukuksuzluğun en nobran biçimini yaşadığımız dönemler oldu. Bir kardeşiniz olarak, içinizden biri olarak benim Urfalı vatandaşım hangi zorluklarla, engellerle karşılaştıysa biz de aynısını yaşadık. Kız evlatlarını başörtüsünden dolayı yurt dışında okutmak zorunda kalan bir kardeşinizim. Burada saymak istesek saatler alacak pekçok hukuk cinayetine maruz kalmış bir vatan evladıyım. Göreve gelirken bir şey söyledik, biz adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz, dedik. Özgürlüklerin hakim olduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz dedik. Bulunduğumuz makamlarda hiç kimsenin diline, inancına, etnik kimliğine bakmadık.

"SURİYELİ MUHACİRLERİ GÖNDERMEKLE TEHDİT ETTİLER"

CHP'nin milletin fertleri arasına nifak tohumları saçan siyaseti karşısında biz her zaman birleştirici, bütünleştirici, kucaklayıcı olduk. Bu topraklardaki her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı, ötekileştirici yaklaşımların hiçbiri siyasetimizde kendisine yer bulamadı. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde her türlü rezilliği, ırkçılığı, fitneyi körükleyenlere rağmen kuşatıcı tavrımızı muhafaza ettik. Türkiye'ye sığınmış Suriyeli muhacirleri zorla göndermekle tehdit ettiler. Kim? CHP. Ne dedi 'Biz sizi tekrar Suriye'ye göndereceğiz' dedi. Biz 'siyasi geleceğimize dahi mal olsa onları koruyacağız' dedik. Sırf 3-5 oy daha fazla alabilmek uğruna kimlerin kimlerle gizli anlaşmalar yaptığını inanıyorum ki sizler de unutmadınız. Suriyeli mazlumları hedef gösterenlere, milletin fertleri arasına nifak sokanları hiçbirimiz unutmadık ve unutmayacağız. Hitler özentisi siyaset yapanlara önce millet sandıkta dersini verdi sonra da kendi partileri siyasetten bir daha geri gelmemek üzere def etti.

"85 MİLYONU AYNI ORTAK PAYDADA BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kaybettikleri 13 seçime rağmen yenildiklerini kabul edip onurluca çekilmeyi bilmiyorlar. Sosyal medyadan milleti kutuplaştırmaya ne yazık ki devam ediyorlar. Türk siyasetinde artık hiçbir karşılıklarının olmadığını, ne düşündüklerini artık hiç kimsenin umursamadığını bir türlü anlayamıyorlar. Bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimizle hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Köken üzerine milletin ayrıştırılmasını reddediyoruz. İnançlar üzerinden, hayat tarzı üzerinden insanlarımızın ötekileştirilmesini reddediyoruz. Kimseyi dışlamadan, ihmal etmeden, 85 milyonun tamamını aynı ortak paydada buluşturmaya çalışıyoruz. Muhalefetin yapay gündemleriyle vakit kaybetmeden Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz.

"BİZİM YOLUMUZ İLERİ DEMOKRASİ YOLUDUR"

Bizim yolumuz kardeşlik yoludur. Bizim yolumuz muhabbet yoludur. Bizim yolumuz ileri demokrasi yoludur. Bulunduğumuz makam, koltuk, mevkilerin hepsi bu hedefleri gerçekleştirmek için birer vasıta, araçtır, bize verilmiş birer emanettir. Milletimizin yüzlerce yıllık değerlerine sırt çevirenler bunu idrak edemezler. Zihinlerini Batı'ya köle edenler, kiralayanlar, iradelerini Batı'ya peşkeş çekenler bizim insan ve siyaset tasavvurumuzu kavrayamaz. Bizim için en önemli husus bir gün bu makamlardan ayrıldığımızda ardımızda hayır dua ile anılacak, Allah ondan razı olsun denilcek temiz miras, hoş bir sada bırakmaktır.