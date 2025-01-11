Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Şanlıurfa'da açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öneğ çıkan başlıklar şöyle:

REKLAM advertisement1

Peygamberlere yâr ve yoldaş olan, ateşi gül bahçesine çeviren medeniyet tarihimizin medar-ı iftarı Şanlıurfa'da sizlerle birlikte olmaktan bir kez daha memnuniyet duyuyorum. Bütün şehitlerimizi, peygamberleri, velileri, şairleri, sanatçıları, minnetle, saygıyla rahmetle anıyorum. Rabbim bizi o gönül insanlarının şahitliğine mazhar etsin. Biraz önce Diyarbakır'daydık. İl kongremizi orada da muhteşem bir atmosfer içerisinde gerçekleştirdik. Şanlıurfa'nın da bakıyorum maşallahı var. Bugün Şanlıurfa'da çok farklı bir coşku ve heyecan gördüm. Türküyle, Kürtüyle, Arabıyla, Zazasıyla, Alevisiyle, Sunnisiyle Şanlıurfa'da bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm.

REKLAM

"URFALI KARDEŞLERİMLE ARAMIZDA FARKLI BİR BAĞ VAR"

Biz Şanlıurfa'yı biliriz. Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Urfalı kardeşlerim bizim samimiyetimizi, hüsniyetimizi çok iyi bilir. Biz Urfa'yla hep gönül diliyle, samimiyetin diliyle konuştuk. Peygamberler şehri Urfa'dan hikmet ışığından istifade etmeye çalıştık. Urfalı kardeşlerimizle aramızda farklı bir bağ var. Çeyrek asırdır bu bağ asla kopmadı, sarsılmadı ve zayıflamadı. Buna ne Urfalı kardeşlerim ne de biz izin verdik. Bundan sonra da böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kırılma, darılma, küsme olmaz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil, kader birlikteliği yapan bir partiyiz. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet üreten bir partidir. AK Parti siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 81 vilayetimizin hepsine adil hizmeti götüren partidir.

"HİÇ KİMSENİN DİLİNE, İNANCINA, KİMLİĞİNE BAKMADIK"

Tam 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkündeyiz. Yarım asırdır milletimizin huzurundayız. Bu süreçte sayısız iftiraya, sayısız hakarete muhatap olduk. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle hapse atıldığımız karanlık günler oldu. Kendi öz yurdumuzda garip hissettiğimiz, hukuksuzluğun en nobran biçimini yaşadığımız dönemler oldu. Bir kardeşiniz olarak, içinizden biri olarak benim Urfalı vatandaşım hangi zorluklarla, engellerle karşılaştıysa biz de aynısını yaşadık. Kız evlatlarını başörtüsünden dolayı yurt dışında okutmak zorunda kalan bir kardeşinizim. Burada saymak istesek saatler alacak pekçok hukuk cinayetine maruz kalmış bir vatan evladıyım. Göreve gelirken bir şey söyledik, biz adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz, dedik. Özgürlüklerin hakim olduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz dedik. Bulunduğumuz makamlarda hiç kimsenin diline, inancına, etnik kimliğine bakmadık.

"SURİYELİ MUHACİRLERİ GÖNDERMEKLE TEHDİT ETTİLER" CHP'nin milletin fertleri arasına nifak tohumları saçan siyaseti karşısında biz her zaman birleştirici, bütünleştirici, kucaklayıcı olduk. Bu topraklardaki her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı, ötekileştirici yaklaşımların hiçbiri siyasetimizde kendisine yer bulamadı. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde her türlü rezilliği, ırkçılığı, fitneyi körükleyenlere rağmen kuşatıcı tavrımızı muhafaza ettik. Türkiye'ye sığınmış Suriyeli muhacirleri zorla göndermekle tehdit ettiler. Kim? CHP. Ne dedi 'Biz sizi tekrar Suriye'ye göndereceğiz' dedi. Biz 'siyasi geleceğimize dahi mal olsa onları koruyacağız' dedik. Sırf 3-5 oy daha fazla alabilmek uğruna kimlerin kimlerle gizli anlaşmalar yaptığını inanıyorum ki sizler de unutmadınız. Suriyeli mazlumları hedef gösterenlere, milletin fertleri arasına nifak sokanları hiçbirimiz unutmadık ve unutmayacağız. Hitler özentisi siyaset yapanlara önce millet sandıkta dersini verdi sonra da kendi partileri siyasetten bir daha geri gelmemek üzere def etti. "85 MİLYONU AYNI ORTAK PAYDADA BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ" Kaybettikleri 13 seçime rağmen yenildiklerini kabul edip onurluca çekilmeyi bilmiyorlar. Sosyal medyadan milleti kutuplaştırmaya ne yazık ki devam ediyorlar. Türk siyasetinde artık hiçbir karşılıklarının olmadığını, ne düşündüklerini artık hiç kimsenin umursamadığını bir türlü anlayamıyorlar. Bugüne kadar hep kardeşliği savunduk, yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimizle hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Köken üzerine milletin ayrıştırılmasını reddediyoruz. İnançlar üzerinden, hayat tarzı üzerinden insanlarımızın ötekileştirilmesini reddediyoruz. Kimseyi dışlamadan, ihmal etmeden, 85 milyonun tamamını aynı ortak paydada buluşturmaya çalışıyoruz. Muhalefetin yapay gündemleriyle vakit kaybetmeden Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz. "BİZİM YOLUMUZ İLERİ DEMOKRASİ YOLUDUR" Bizim yolumuz kardeşlik yoludur. Bizim yolumuz muhabbet yoludur. Bizim yolumuz ileri demokrasi yoludur. Bulunduğumuz makam, koltuk, mevkilerin hepsi bu hedefleri gerçekleştirmek için birer vasıta, araçtır, bize verilmiş birer emanettir. Milletimizin yüzlerce yıllık değerlerine sırt çevirenler bunu idrak edemezler. Zihinlerini Batı'ya köle edenler, kiralayanlar, iradelerini Batı'ya peşkeş çekenler bizim insan ve siyaset tasavvurumuzu kavrayamaz. Bizim için en önemli husus bir gün bu makamlardan ayrıldığımızda ardımızda hayır dua ile anılacak, Allah ondan razı olsun denilcek temiz miras, hoş bir sada bırakmaktır.

"BU MİLLETİN İRADESİ ARZ-I MEVUD HEZEYANLARINI ÇÖPE ATACAK" Hangi dağ İbrahim peygamberden yüce olabilir. Hangi dağ Eyüp peygamberle boy ölçüşebilir? Hangi tarih Şanlıurfa'nın tarihine meydan okuyabilir. 12 bin yılı aşan Şanlıurfa havzasında medeniyet izleri bu toprakların birikimi, hafızası derin iradesi de arz-ı mevud hezeyanlarını çöpe atacak kudrettedir. Sırf Türkiye'ye zarar veriyor diye terör örgütlerini besleyenler, Şanlıurfa'nın şanının nereden geldiğini hesaba katmıyorlar. Bu şan sıradan unvan değil. İstiklal beratıdır. Şanlıurfa şanının nereden geldiğini gayet iyi bilir. Bölgemizdeki hiçbir zulüm, acı, adaletsizliğe bugüne kadar bigane kalmadığı gibi bundan sonra da kalmayacaktır Şanlıurfa. Bugün Suriye'nin özgürlük hareketlerine karşı çıkanların aynı çanaktan beslendiğini çok iyi bilir Şanlıurfa. Bugün Helep'in sevinci Şanlıurfa'nın sevincidir. Hama'nın, Humus'un, Şam'ın zaferi Şanlıurfa'nın zaferidir. "ŞİDDETLE ELDE EDİLEBİLECEK HİÇBİR NETİCE YOKTUR" Suriyeli kardeşlerimizin zaferi komşuları olarak bizim de zaferimizdir. Hepimiz biriz, beraberiz. Hepimiz aynı toprağın, aynı tarihin, aynı geleceğin evlatlarıyız. Aynı çınarın dalları, aynı sevdanın yolcularıyız. Kardeşi kardeşe kırdırmak için her yolu denediler. Darbeleri kullandılar, terör örgütlerini devreye aldılar. Bu kirli oyunun artık raf ömrü tükenmiştir. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiştir. Terörü bir silah, araç ve maşa olarak kullanma dönemi tamamen bitmiştir. Bölücü örgütü terör örgütünü bu topraklara kandan, gözyaşından, acıdan başka bir şey getirmedi. Terörle varılabilecek hiçbir yer yoktur. Şiddetle elde edilebilecek hiçbir netice yoktur. Kan dökerek, katledilerek ulaşılacak hiçbir hedef yoktur. "BUNUN HARİCİNDE ÜÇÜNCÜ BİR YOL YOKTUR" Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Terörle demokrasi yanyana olmaz. Terörle siyaset aynı kapta bir arada bulunmaz. Gelinen tarihi yol ayrımında tercihler daralmıştır. Bir tarafta meşruiyet, hukuk, demokrasi, kalkınma, refah ve huzur var. Diğer tarafta daha fazla istikrarsızlık, gerilim ve huzursuzluk var. Bir yanda kardeşliğin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı var. Diğer tarafta emperyalistlerin kanlı senaryoları var. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü yol mevzubahis değildir. Bin yıldır yanyana barış içinde yaşadığımız bu topraklarda terörün soğuk yüzü yerine kardeşliğin güneşi gönülleri ısıtsın istiyoruz.

"BU ATMOSFERİ ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ" Siyasi partiler arasında çok büyük mutabakat oluştu. Terörün bitmesine kardeşliğin pekişmesine dönük umut oluştu. Çok elverişli atmosfer oluştu. Siyasette gelişen bu atmosferi çok kıymetli buluyoruz. Terörden nemalanlar bundan elbette rahatsız oluyorlar ve olacaklar. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği ve samimi duasıyla terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Cumhur İttifakı olarak fikir birliği içindeyiz. Temennimiz sukunet içinde suhuletle gerçekleşmesidir. Yanlış yola girilirse yapmamız gerekeni yaparız. Burada bölücü örgütle sınırlarımız içinde ve dışında Kürt kardeşlerimizi aynı paranteze alarak ahkam kesen yabancı mihraklara şunu hatırlatırız, sizin bildiğiniz kadar bizim unuttuğumuz var. Böl, parçala, yönet planlarınızı tekrar uygulayamayacaksınız. TATLISES'TEN CUMHURBAŞKANINA: ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM CUMHURBAŞKANLIĞINA VAR MISINIZ? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye gelen Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, "Sayın Cumhurbaşkanımdan bir şey rica edeceğim. Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz, bu sözü alalım" demesine karşılık olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Sen varsan varım' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Tatlıses de 'Ölümüne varım' yanıtını verdi.