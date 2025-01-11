Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Devre arası transfer döneminde stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız kulübünün, oyuncusuyla ilgilenen sarı-lacivertlilerden istediği bonservis ise dudak uçuklattı.
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Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından savunmaya takviye planlayan Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı.
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Ouest France'da yer alan habere göre; sarı lacivertli takım, Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.
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20 MİLYON EURO İSTEDİLER
Haberde Fransız ekibinin genç oyuncu için 20 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
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1.90 boyundaki gelecek vadeden oyuncu için Fenerbahçe yönetimi görüşmelerini sürdürüyor.
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OYUNCUNUN RAKAMLARI
Bu sezon Ligue 1 ekibinde 13 maçta toplam 1135 dakika süre alan Zeze, 1 gollük katkı sağladı.
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Sol ayaklı stoperin Nantes ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Zeze'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
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