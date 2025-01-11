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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

        Devre arası transfer döneminde stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız kulübünün, oyuncusuyla ilgilenen sarı-lacivertlilerden istediği bonservis ise dudak uçuklattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 17:36 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:36
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        • 1

          Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından savunmaya takviye planlayan Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı.

        • 2

          Ouest France'da yer alan habere göre; sarı lacivertli takım, Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.

        • 3

          20 MİLYON EURO İSTEDİLER

          Haberde Fransız ekibinin genç oyuncu için 20 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

        • 4

          1.90 boyundaki gelecek vadeden oyuncu için Fenerbahçe yönetimi görüşmelerini sürdürüyor.

        • 5

          OYUNCUNUN RAKAMLARI

          Bu sezon Ligue 1 ekibinde 13 maçta toplam 1135 dakika süre alan Zeze, 1 gollük katkı sağladı.

        • 6

          Sol ayaklı stoperin Nantes ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Zeze'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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