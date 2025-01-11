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        Haberler Magazin Karsu, 30 yıl önceki intikamını aldı - Magazin haberleri

        Karsu, 30 yıl önceki intikamını aldı

        Karsu, 5 yaşındayken sahnede kendisine balerin rolü değil, ağaç rolü verilmesiyle başlayan yolculuğunu, 30 yıl sonra aynı salonda verdiği konserle andı. Karsu, kendisine ağaç rolü verenlerden intikamını aldığını belirterek; "Sahne benim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 17:38 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:38
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        30 yıl sonra intikamını aldı
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        Piyanist ve besteci Karsu Dönmez, geçtiğimiz yıl Mike Schrama ile hayatını birleştirmiş ve kısa bir süre sonra bir erkek bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

        Sosyal medyada hamilelik süreci ve verdiği konserlerle ilgili paylaşımlar yapan Karsu, bu kez 30 yıl öncesine ait bir anısını takipçileriyle paylaştı.

        Şarkıcı, 5 yaşındaki haline ait fotoğraflarını da eklediği esprili bir video yayımladı.

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        Karsu, yıllar önce bale eğitimi aldığı dönemde sahneye çıkmanın hayalini kurduğunu, ancak kendisine 'ağaç rolü' verildiğini belirtti. Çocukken yaşadığı bu deneyimi 'intikam konseri' olarak nitelendiren Karsu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

        "30 yıl önce bu salonda konser vermiştim. 5 yaşındaydım ve bir yıl boyunca bale provası yapmış, derslere gitmiştim. Ancak hocamız rolleri paylaştırırken bana balerin rolü vermediler, ağaç yaptılar. Yarım saat boyunca sahnede dimdik durdum ama bu akşam sahne benim! Balerin kim olacak? Ben tabi ki"...

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Karsu

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