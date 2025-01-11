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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı söyledi

        İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı söyledi

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8'inci Olağan İl Kongresine katıldı. Kongrede yer alan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayken 'Haydi Söyle' adlı şarkıyı seslendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:49 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:49
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        Kongrede Tatlıses sürprizi
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Şanlıurfa 8'inci Olağan İl Kongresine katıldı.

        Salonda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyarbakır'da geçen yıl 81 yaşında hayatını kaybeden 'Neno' lakaplı Saliha Gündüz'ün fotoğrafının bulunduğu; "Ana heyran sen hoş gelmişsen", pankartıyla, "Dicle şahit Diyarbakır anaları şahit sen kardeşliğin ve barışın yanındasın reis", "Milletimizin kalbi geniştir Emevi de sığar, Kudüs de" yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca salonda, Kürtçe yazılı pankart da yer aldı.

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        Kongreye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, milletvekilleri ve partililer katıldı.

        Ayrıca Kongrede yer alan bir diğer isim ise ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses oldu.

        İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyesinden kalkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet etti. Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayken 'Haydi Söyle' adlı şarkıyı ayakta seslendirdi.

        Şalıurfalılar, hemşehrileri İbrahim Tatlıses sürprizinden bir hayli mutlu oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Recep Tayyip Erdoğan
        #İbrahim Tatlıses

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