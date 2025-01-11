Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı

Ukrayna, Kursk bölgesinde 2 Kuzey Kore askerini esir aldı
Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşına destek olmak amacıyla Ukrayna'ya 11 bin civarında asker sevk etmişti. Sevk edilen askerler Kursk bölgesine konuşlanırken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 2 Kuzey Kore askerini esir aldı. İlk defa Kuzey Kore askerlerini canlı ele geçiren Ukrayna Ordusu, askerleri başkent Kiev'e sevk etti.
Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan Stratejik İş Birliği Anlaşmasına binaen Ukrayna'ya savaşına katılan Kuzey Kore askerleri, Kursk bölgesinde görev yapıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise 11 Ocak günü 2 Kuzey Kore askerini esir alarak başkent Kiev'e sevk etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore askerleri Ukrayna İstihbarat Servisi ile iletişim hâlinde. Fotoğrafları da servis edilen Kuzey Kore askerlerinin savaşta yaralandığı ve tedavi altına alındığı görüldü.
Zelenskiy, 2 askerin esir alınmasının çok önemli olduğunu çünkü Kuzey Kore askerlerinin esir alınmaktansa intihar ettiklerini ve beraberlerinde bulunan bütün belgeleri imha ettiklerini aktardı. Volodimir Zelenskiy ayrıca yetkililere gazeteciler için izin çıkartılması ve Kuzey Kore askerleriyle ilgili haberler yapılmasına müsaade etmeleri konusunda talimat verdiğini belirtti.