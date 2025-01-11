Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı | Dış Haberler

        Ukrayna, Kursk bölgesinde 2 Kuzey Kore askerini esir aldı

        Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşına destek olmak amacıyla Ukrayna'ya 11 bin civarında asker sevk etmişti. Sevk edilen askerler Kursk bölgesine konuşlanırken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 2 Kuzey Kore askerini esir aldı. İlk defa Kuzey Kore askerlerini canlı ele geçiren Ukrayna Ordusu, askerleri başkent Kiev'e sevk etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 18:19 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan Stratejik İş Birliği Anlaşmasına binaen Ukrayna'ya savaşına katılan Kuzey Kore askerleri, Kursk bölgesinde görev yapıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise 11 Ocak günü 2 Kuzey Kore askerini esir alarak başkent Kiev'e sevk etti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore askerleri Ukrayna İstihbarat Servisi ile iletişim hâlinde. Fotoğrafları da servis edilen Kuzey Kore askerlerinin savaşta yaralandığı ve tedavi altına alındığı görüldü.

        Zelenskiy, 2 askerin esir alınmasının çok önemli olduğunu çünkü Kuzey Kore askerlerinin esir alınmaktansa intihar ettiklerini ve beraberlerinde bulunan bütün belgeleri imha ettiklerini aktardı. Volodimir Zelenskiy ayrıca yetkililere gazeteciler için izin çıkartılması ve Kuzey Kore askerleriyle ilgili haberler yapılmasına müsaade etmeleri konusunda talimat verdiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        30 yıl sonra intikamını aldı
        30 yıl sonra intikamını aldı
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Habertürk Anasayfa