Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Alman bakanlar itiraf etmiş: Ordunun hâlinden habersizdik | Dış Haberler

        Alman bakanlar itiraf etmiş: Ordunun hâlinden habersizdik

        II. Dünya Savaşı'nı kaybeden Almanya, Soğuk Savaş'ın bitimine kadar da ordusunu geliştirme fırsatı bulamadı. Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra birtakım gelişmeler yaşansa da ordunun durumunun iyi olmadığına dâir birçok işaret var. Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Başkanı Albay Andre Wüstner, Welt gazetesi için verdiği röportajda 2022 yılında Alman kabinesinden bakanların kendisine ordu ile ilgili itirafta bulunduğunu ve ordunun durumundan habersiz olduklarını itiraf ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 22:31 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman bakanlar itiraf etmiş: Ordunun hâlinden habersizdik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya-Ukrayna Savaşında gerilimin tırmanması Avrupa ülkelerinde endişe yaratırken güvenlik konusu da daha fazla gündeme gelmeye başladı. Alman Ordusunun durumu hakkında analizler yapan Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Derneği Başkanı Albay Andre Wüstner, 2022 yılında Alman kabinesinden bakanlarla arasında geçen diyaloğu Alman Welt gazetesi için aktardı.

        2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Alman Ordusunun durumuyla ilgili bakanlarla istişarede bulunan Albay Wüstner, bakanların kendisine bazı itiraflarda bulunduğunu belirtti. Wüstner yaşanan diyaloglarda Alman bakanların "Sayın Wüstner, Ordunun durumundan habersizdik. Alman Ordusunun operasyonel silah gücünün bu derece zayıf olduğunu bilmiyorduk." dediğini aktardı.

        Albay Wüstner, Alman Ordusunun topyekûn bir savaşa hazır olmadığını belirtirken vatandaşların da acil durumlarda ne yapacaklarını öğrenmeleri gerektiğini ifade etti.

        Alman Ordusundaki personel sayısının 200 binin üzerine çıkması gerektiğine değinen Wüstner savaş sırasında askere çağırılacak askerlerle birlikte 460 bini aşacak bir personel sayısından bahsedildiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #alman
        #almanya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        'Bu kirli oyunun ömrü tükendi'
        Kongrede Tatlıses sürprizi
        Kongrede Tatlıses sürprizi
        Alman bakanlar itiraf etmiş: Ordunun hâlinden habersizdik
        Alman bakanlar itiraf etmiş: Ordunun hâlinden habersizdik
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        TFF'den harcama limiti kararı!
        TFF'den harcama limiti kararı!
        Los Angeles yangınının büyüme nedeni ahşap yapılar mı?
        Los Angeles yangınının büyüme nedeni ahşap yapılar mı?
        Kara Kartal hayata döndü!
        Kara Kartal hayata döndü!
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        Ukrayna Kuzey Kore askerlerini esir aldı
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        CIA Başkanı: Putin herkesten şüpheleniyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a 'karaborsa' cevabı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a 'karaborsa' cevabı!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Habertürk Anasayfa