Alman bakanlar itiraf etmiş: Ordunun hâlinden habersizdik

Rusya-Ukrayna Savaşında gerilimin tırmanması Avrupa ülkelerinde endişe yaratırken güvenlik konusu da daha fazla gündeme gelmeye başladı. Alman Ordusunun durumu hakkında analizler yapan Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Derneği Başkanı Albay Andre Wüstner, 2022 yılında Alman kabinesinden bakanlarla arasında geçen diyaloğu Alman Welt gazetesi için aktardı.

2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Alman Ordusunun durumuyla ilgili bakanlarla istişarede bulunan Albay Wüstner, bakanların kendisine bazı itiraflarda bulunduğunu belirtti. Wüstner yaşanan diyaloglarda Alman bakanların "Sayın Wüstner, Ordunun durumundan habersizdik. Alman Ordusunun operasyonel silah gücünün bu derece zayıf olduğunu bilmiyorduk." dediğini aktardı.

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Albay Wüstner, Alman Ordusunun topyekûn bir savaşa hazır olmadığını belirtirken vatandaşların da acil durumlarda ne yapacaklarını öğrenmeleri gerektiğini ifade etti.

Alman Ordusundaki personel sayısının 200 binin üzerine çıkması gerektiğine değinen Wüstner savaş sırasında askere çağırılacak askerlerle birlikte 460 bini aşacak bir personel sayısından bahsedildiğini belirtti.