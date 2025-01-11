Los Angeles yangınının büyüme nedeni ahşap yapılar mı?

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles kentinde başlayan ve hâlâ söndürülemeyen yangının boyutları her geçen daha fazla gün yüzüne çıkıyor.

Yaşanan felaketin boyutları görüldükçe böylesi bir felaketin nedenleri üzerine de teoriler ortaya atılmaya başladı. Ortaya atılan teorilerden biri ise ABD'deki yapıların niteliği.

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İndependent'ın haberine göre, ABD Ulusal Yapı Mimarlarınca paylaşılan veri ABD vatandaşları yangınlara rağmen yapı malzemesi olarak ahşap kullanmaktan vazgeçmediğini gösteriyor.

2019 yılı verilerine göre ABD'de yapılan evlerin %90'ı ahşap malzeme kullanılarak inşa edildi. ABD'de bir gelenek hâline gelen ahşap ev modeli, esasen ekonomik nedenlerden dolayı tercih ediliyor.

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Ahşabın, ABD'de diğer yapı malzemelerine göre daha ucuz olması ve ahşap ile ev yapımının çok daha kolay olması ABD vatandaşlarının tercihlerini belirlemesinde etkili oluyor. Ayrıca ABD'de kereste oldukça bol. Gerek Kanada'dan ithal edilen gerek yerel olarak üretilen ahşap malzemenin piyasada bulunması da çok kolay.

Diğer yandan deprem konusunda da ahşabın daha güvenli olduğu düşünülürken; hava şartlarına göre uyumlu bir malzeme olması da tercihleri etkiliyor.

Ancak konu yangın olduğunda iş değişiyor. Ahşabın yangına dayanıklı olmaması ve hatta yangını daha da şiddetlendirmesi endişe yaratıyor ancak yine de ABD'li vatandaşlar tercihlerini değiştirmiş değil.