Son dakika haberi... Altı özel bankadan daha kredi ötelemesi - haberler

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Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamada, "Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek." ifadelerine yer verildi

Kuveyt Türk, koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını-güvenliğini hiçbir şekilde riske atmadan hizmetlerini devam ettirerek, yaşanan süreçte nakit akışı bozulan bireysel ve tüzel müşterilerine yönelik destek paketi hazırladı.

Banka'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla nakit akışı bozulan bireysel ve tüzel müşteriler için hazırlanan destek paketi duyuruldu.

Kuveyt Türk’ün müşterilerine destek olmak amacıyla aldığı kararlar şöyle:

"Koronavirüs salgınından etkilen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde nisan ayı sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kar payı dahil 3 ay ötelenebilecek. Covid-19’dan etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan veya bu sektörlerde müteşebbis olan bireysel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde konut, ihtiyaç ve araç finansmanının nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kar payı dahil 3 ay ötelenebilecek. Salgından etkilenen tüm müşterilerin ihtiyaç duyması veya talep etmesi halinde kredi kartı borçları 3 ay ötelenebilecek. Salgından etkilenen sektörlerde bulunan tüm segmentlerdeki müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ihtiyaç duymaları halinde ödemesiz dönem dahil mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılması sağlanabilecek."

BİR AÇIKLAMA DA ALTERNATİF BANK'TAN GELDİ

Alternatif Bank, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için müşterilerine sunduğu desteklere bir yenisini ekledi.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, talep etmeleri halinde tüzel ve bireysel müşterilerin, 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

Çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak için alınan geniş önlemlere ek olarak da 30 Nisan'a kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz sunulacak. ATM'lerden günlük para çekme limiti ise 3 bin liraya yükseltildi.

ALBARAKA TÜRK'TEN 2 AY ERTELEME

Banka, talep eden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan taksit ödemelerini 2 ay süreyle erteleyecek

Albaraka Türk, koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal mücadeleye ve ekonomiye katkı sağlamak üzere "destek paketi" açıkladı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, talep eden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan taksit ödemelerini 2 ay süreyle erteleyecek.

Banka ayrıca, işletmelere ilave limit artırımlarından, nakit akışı ve vade yapılanmasına kadar çeşitli destekler sunuyor.

Personel maaşlarını Albaraka Türk'ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarını korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkanı sağlanacak.

Müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandırılması sağlanacak.

PARA ÇEKME LİMİTİ 5 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Müşterilerin oluşacak işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik ilave limit talepleri değerlendirilecek. Müşterilerin talep etmeleri halinde POS ve ÖKC ücretleri 3 ay süre ile ötelenecek. Albaraka Mobil ve İnternet Şubesi'nden yapılacak EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmayacak. ATM para çekme limiti 2 bin TL'den 5 bin TL'ye yükseltildi.

Müşterilerin Albaraka Türk ve PTT ATM'lerinden yapacakları para çekme ve yatırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacak.

TEB'DEN 3 AY ERTELEME İMKANI

Banka, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleme imkanı sunuyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB),koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek vermek üzere müşterilerine kredi ödemelerinde kolaylık sağlayan bir destek paketi açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB'den kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.

Kredi ödemelerinde erteleme talebinde bulunmak isteyen müşteriler, TEB şubeleri ve TEB Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

Öte yandan, 25 Mart itibarıyla CEPTETEB, CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinden 30 Nisan'a kadar masraf alınmayacak.

Ayrıca, TEB müşterileri "Üç Banka Tek ATM" noktalarından para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz yapabilecek.

TEB, müşterilerinin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için desteklenmesi konusunda çalışmalarına devam edecek.

TÜRKİYE FİNANS'TAN 6 MADDELİK DESTEK PAKETİ

Türkiye Finans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ekonomisine olan etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve ticari müşterilerine özel 6 maddeden oluşan kapsamlı destek paketini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans nakit akışı bozulan veya bozulacağını öngören tüm bireysel ve ticari müşterilerinin talep etmeleri halinde kullanmış oldukları fonlara ilişkin taksit ödemelerini 30 Haziran 2020 tarihine kadar erteliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye ekonomisinde oluşabilecek hasarı hafifletmek için kendilerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını belirterek, ilk günden itibaren tüm önlemleri almak için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

Akşam, gelinen aşamada salgının ekonomiye olan etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve ticari müşterileri için bir dizi uygulamayı hayata geçirdiklerini aktararak, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı, tedavi görenlere acil şifalar dileyerek başta sağlık görevlileri olmak üzere salgınla mücadele konusunda çalışan herkese teşekkür etti.

6 MADDELİK DESTEK PAKETİ

Akşam, Türkiye Finans Katılım Bankası olarak 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular çerçevesinde aldıklar önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Türkiye Finans'ın bireysel ve ticari tüm finansman müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları fonlara ilişkin taksit ödemeleri, nakit akışlarına uygun şekilde, 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenebiliyor. Bireysel müşterilere, talep etmeleri halinde kredi kartı ödemelerinde ilave finansman desteği sağlanıyor. Ticari, KOBİ ve mikro ölçekteki müşterilerin mevcut finansmanları ihtiyaç halinde nakit akışlarına uygun olarak yeniden yapılandırılıyor.

Esnaf ve KOBİ müşteriler öncelikli olmak üzere, tüm ticari nitelikteki müşterilere faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeni finansman imkanları sağlanıyor. Personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelere, limitleri dahilinde 3 aylık maaş giderleri kadar, 3 ay ödemesiz 24 aya kadar vadelerde fon imkanı sunuluyor. Halihazırda bireysel müşterilerine uygulanan dijital kanallar üzerinden ücretsiz EFT ve Havale işlemi uygulamasını, 30 Haziran 2020 tarihine kadar tüm müşterilerine sunuyor."

"SEKTÖR AYRIMI OLMAKSIZIN GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Bankanın salgın sebebiyle nakit akışı olumsuz etkilenen işletmelere, bu uygulamalar dışında da sektör ayrımı olmaksızın gerekli desteği vereceğini vurgulayan Akşam, müşterilerinin mobil şube, internet şube, iletişim merkezi ve ATM'lerden şubelerine uğramadan finansal işlemlerini gerçekleştirebileceklerini de hatırlattı.

Murat Akşam, şubelere gelmek zorunda olan müşteriler için de 08.30-17.00 saatlerinde kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceklerini de aktardı.

MÜŞTERİLERİN NAKİT İHTİYAÇLARI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Kovid-19 salgının önlemek amacıyla ilk andan itibaren önlemler alan ve şubelerinde yüzde 50 daha az personelle dönüşümlü çalışma modeline geçen Türkiye Finans, müşterilerinin nakit ihtiyaçları için de pek çok önlemi bir arada aldı.

Türkiye Finans ATM'lerinden 24 saat boyunca ücretsiz para çekme limitini günlük 5 bin TL'ye çıkaran banka, müşterilerine 8 bin 700'ü aşkın ATM noktasından hizmet sunmaya devam ediyor. Ayrıca banka, kredi kartıyla tek seferde yapılabilen temassız işlem üst sınırını da 120 TL'den 250 TL'ye yükseltti.

ŞEKERBANK'TAN KREDİ ETRELEME



Şekerbank, koronavirüs salgınının olası ekonomik etkilerine yönelik destek paketi açıkladı.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar erteleyecek.

Şekerbank, bireysel ve tüzel müşterilerin bozulan nakit akışlarına yönelik olarak ilave kredi taleplerini de hızlı bir şekilde değerlendirecek.

Ayrıca, sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları, talep etmeleri halinde haziran ayına kadar ötelenecek.

KOBİ'LERE "SAĞLIKLI YAŞAM PAKETİ"

Öte yandan, KOBİ'lere sunulacak "Sağlıklı Yaşam Paketi" kapsamında, KOBİ'lere 3 ay ödemesiz dönem içeren kredi imkanı sağlanacak.

KOBİ'lere sunulan paket kapsamında ayrıca, maaş ödemelerini Şekerbank aracılığıyla yapanlara, mevcut istihdamı korumaları halinde 3 aylık maaş ödemeleri tutarında ilave kredi imkanı sunulacak.

Şekerbank POS cihazı üzerinden ödeme kabul eden işletmelerin, talep etmeleri halinde Nisan 2020 sonuna kadar POS üzerinden geçen işlemlerinin ertesi gün komisyonsuz olarak kullanımlarına bırakılması sağlanacak.

Zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20'ye kadar artırılması imkanı tanınacak.

İNTERNET VE MOBİL ŞUBEDEN EFT VE HAVALE ÜCRETSİZ

Ayrıca, Şekerbank müşterileri internet şubesi ve mobil şube üzerinden yapacağı EFT ve havale işlemlerini 30 Nisan'a kadar ücretsiz gerçekleştirebilecek.

Bireysel müşterilerin kredi kartı ve kredili mevduat hesap limitlerinde, ihtiyaç duymaları halinde kullanmalarını sağlamak üzere proaktif limit artış çalışması yapılacak.

Banka ayrıca, maaş ödemelerine aracılık edilen mevcut emekli müşterilerine yasal yönlendirmeler kapsamında, SGK tarafından ilan edilen promosyon tutarlarına ilave 250 TL maaş promosyonu ödemesini otomatik olarak gerçekleştirecek.

Şekerbank, geçen hafta itibarıyla çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını gözeten uygulamaları kapsamında, uzaktan çalışma sistemi için gerekli tüm altyapı ve donanım ihtiyacını karşılayarak kısa sürede çalışanlarının önemli bir kısmının işlerini evlerinden yürütmesini sağlamıştı.

Banka, 23 Mart'tan itibaren şubelerindeki çalışma saatlerini de 12.00-17.00 arasında olacak şekilde düzenledi.