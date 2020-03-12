12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs vakasının Türkiye'de de görülmesiyle halkın kolonyaya olan talebinde patlama yaşanırken üreticiler de yoğun mesaiye başladı. Başta İstanbul olmak üzere vatandaşlar kolonya fiyatlarındaki artışa rağmen kolonyacılara ve marketlere akın ederken, perakendecilere ürün yetiştirmeye çalışan üreticilerde kolonyanın ana girdisi olan etil alkol sıkıntısı baş gösterdi.
Türkiye'de bakanlıkça etil alkol üretim, ithalat ve işleme izni verilen 83 firma bulunuyor. Tamamen yerli üretim yapan Amasya Şeker, depolarında müşterilerin emanet ürünlerinin beklediğini ve yoğun talep nedeniyle ellerindeki etil alkolün tamamını pazarladığını belirtti.
Amasya Şeker yetkilileri, 9 Mart itibarıyla planlanan üretimin dışına çıkarak etil alkol imalatına yeniden başladıklarını belirtti. Fiyat beklentilerinin olmadığını belirten üst düzey yetkili, "Konuyu yerli ve milli bir dava olarak görüyoruz. Amasya Şeker olarak elimizi taşın altına sokuyoruz." ifadelerini kullandı.
YURTDIŞINDA DA ALKOL KALMADI?
Koronavirüs salgınının dünya genelinde 116 ülkeye yayılması ve 125 binin üzerine vakanın rapor edilmesi nedeniyle etil alkolün yurt dışından ithalatı durdu.
Türkiye'de bakanlıkça etil alkol üretim, ithalat ve işleme izni verilen 83 firma bulunuyor. İthalattaki öncelikli yerlerden Bulgaristan ve Almanya'dan firmaların alım yapamadığı öğrenilirken, etil alkol müşterileri Çin'in tüm üretimi kendisine çektiğinden yakındı.
Türkiye'nin yaygın perakende şirketlerinden Bim için toplu üretim yapan, Marmara ve Barber markalarıyla kendi ürünlerini de piyasaya veren etil alkol ithalatçılarından Alkoman şirketi de yoğun talebe dikkat çekiyor.
MÜŞTERİLER KAPIYA DAYANDI
Müşterilerin nakliyeyle uğraşmayın diyerek ürünü doğrudan fabrikalarındaki depolarından almaya başladığını belirten Alkoman, "Elimizden geldiği kadar piyasaya destek çıkmaya çalışıyoruz. Stoklarımızda alkol mevcut ancak rezervimiz ne zaman biter ön göremiyoruz." ifadelerini kullandı.
"İthalatı yapamıyoruz, yurtdışında alkol yok." diyen yetkililer, normalde haftada bir kez etil alkol sevkiyatı yaparken artık her gün alkol göndermeye başladıklarını ve günde 6-7 kez çalan telefonlarının neredeyse kilitlendiğini belirtti.
Türkiye genelindeki diğer ithalatçılar da satın alma departmanlarının alkol bulmak için çabaladıklarını ancak sürecin prosedürler nedeniyle uzayabileceğini vurguluyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı onayına tabi olan ithalatta ürünler için ön değerlendirme ve uygun izni alınıyor. İzin 3-4 günde çıkabildiği gibi haftalar da alabiliyor. Ardından nakliye ve yaklaşık 14 gün süren gümrük işlemleri söz konusu.
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