12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs'e karşı koruyucu bir dezenfektan olduğu açıklanan kolonyaya Türkiye genelinde olağan üstü bir ilgi gösteriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm kentlerde dün vatandaşlar kolonya almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
"FİYATLAR 8'DEN 15 TL'YE ÇIKTI"
DHA'da yer alan habere göre Arnavutköy'de marketi bulunan ve kolonya almak için Bayrampaşa'daki toptancılar çarşısına gelen Hacı İlanlı, "Bir, iki parça zor bulduk. 8-10 liralık bir kolonya 15 lira. Fiyatlar tavan yapmış. Piyasada bulamıyorsun. Bildiğiniz karaborsa olmuş. 4-5 adet buldum. Piyasada yok gibi bir şey" dedi.
"KOLİ FİYATI 85'TEN 150 TL'YE ÇIKTI"
Toptancılık yapan Kenan Ersoy ise, "Kolonya satışı şu an da karaborsa. Piyasada kolonya bulunmuyor. Olan da fiyatları yükseltmiş. Bu şekilde. Bizdekiler bitti. Dün 85-90 lira olan kolisi bugün 150 lira. Kolide 48 adet var" diye konuştu.
"1 YILDA SATILMAYAN 1 SAATTE SATILDI"
Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya da, "Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik. Şu an yeterli ürün bayilerde bile yok. Yaklaşık yüzde 50 artış var" şeklinde konuştu.
"TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ"
Toptancı Murat Yılmaz ise, "Sabahtan vardı şu an da kalmadı. Şu saate kadar çoktan tükendi. Talebi karşılayamıyoruz. Hiç satılmayan ikinci tür kolonyalar bile sıfırı çekti bugün. Talebe yetişemiyoruz. Siparişimiz var ama ne zaman gelir belli değil. Talep olduğu için fiyatları ikiye katladı" diye konuştu.
"6 ADET KOLONYAYI 576 LİRAYA ALDIM"
Market işleten esnaf Erdal Demir de, "Saat 09.30'a kadar eldeki bütün kolonyalar bitti. Vatandaş geldi aldı eski fiyattan. Bitince ben yeniden almaya gittim. Fiyatlar üçe katlamış. Mecburen aldık. Vatandaş gelip soruyor. Sabah 20 liraya aldığınız şey öğleden sonra 60 liraya satılıyor. 6 adet kolonyayı 576 liraya aldım" ifadelerini kullandı.
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