Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bir haftanın ardından yeniden 1900 doların üzerine çıkarken, bu artış dolar kurundaki artışla birleşince gram altında yeni bir rekor geldi.

Gram altın ilk kez 520 lirayı gördü. Böylece altın yatırımcısı son 1 ayda TL bazında yüzde 9.6 getiri elde etti. 2020 genelindeki yükseliş ise yüzde 146'ya ulaştı.

Sena başında altına yatırım yapanlar sadece TL değil, dolar bazında da kazançlı çıktı. Altının ons fiyatı 2020 genelinde yüzde 25 yükseldi.

Altındaki yükseliş genel olarak yatırımcının güvenli liman arayışı sebebiyle yaşandı. Koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik yatırımcının riskli görülen varlıklardan kaçınmasına yol açıyor. Son günlerde ise hem koronavirüs salgınında 2. dalganın Avrupa'da sert bir şekilde hissedilmesi hem de bugünkü ABD Başkanlık Seçimlerinin yarattığı ek belirsizlikler altına talebi artırdı.

Koronavirüs sebebiyle Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi AB'nin en büyük ekonomilerinde yeni kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamaların ne kadar süreceğini veya ekonomik faturasının ne olacağını henüz tam olarak kestirmek mümkün değil.

ABD SEÇİMLERİ EK BELİRSİZLİK YARATIYOR

ABD seçimlerinde ise mektupla yollanan oylar üzerinden şimdiden bir tartışma yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump seçim gecesinde kazananın ilan edilmesi gerektiğini savunurken, Demokrat aday Joe Biden ise mektupla yollanan ve son oyun kullanıldığı saatten sonra gelen oyların sayılmasının ardından sonuçların netleşeceğini belirtiyor.

Dolayısıyla bu geceden başlayarak seçimi kimin kazandığına dair bir 'kavga' başlayabilir. Bu durum varolan belirsizliklere tuz biber ekleyecektir.

'YÜKSELTEN SEBEPLER 2021'DE DE OLACAK'

Yatırım firması Haywood Securities'in analistleri son yayımladıkları raporda seçimden kim zaferle ayrılırsa ayrılsın altının yükselmesini beklediklerini ifade etti. Söz konusu raporda koronavirüs salgının sebebiyle ABD ekonomisinin kırılganlığının devam ettiğini, Fed'in para basma politikasının devam etmesinin ise dolar üzerinde baskı yaratmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi.

UBS analistleri de benzer bir şekilde altının 2020'de yükselmesine yol açan sebeplerin 2021'de de varlığını sürdüreceğini vurguladı. UBS, koronavirüs salgını ve salgının yarattığı ekonomik belirsizliklerin devam etmesi durumunda altına yatırım talebinin de artacağını belirtti.