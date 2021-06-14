Gram altın sert düştü

HABERTURK.COM

Altın fiyatları geçen hafta gelen ABD enflasyon verisinin ardından ons bazında 1900 doların üzerine tırmandıktan sonra Fed gündemiyle yüzde 1'in üzerinde düzeltme yaparak 1855 doların altını test etti. Analistler altında 1922 dolarlık direnç ve 1828 dolarlık destek noktalarını izlendiğini belirtiyor.

Fed bilançosunun 8 trilyon doları aşması, uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların değer kazanması altın fiyatlarını olumsuz etkileyen faktörler arasında.

Fed'in gecelik ters repo ihalesine 547.8 milyar dolarlık rekor talep gelirken, piyasadaki likidite fazlası nedeniyle gözler Fed'in enflasyon görünümü ve tahvil alım programına yönelik iletişimine çevrildi.

Analistler ters repoya gelen yoğun talebin, Fed'in aylık tahvil alım programından kademeli olarak çekilmeyi garanti edecek yeterli likiditeye sahip olduğu görüşünü tartışmaya açabileceğini ve tapering korkularını canlandırabileceğini belirtiyor. Geçen hafta 90 puanın altına inen dolar endeksi, haftanın ilk işlem gününde 90.5 üzerine yükseldi.

Öte yandan, ons altındaki düşüşe eklenen dolar/TL tarafındaki gevşemeyle birliklte gram altın fiyatı da 18 mayıs tarihinden bu yana ilk kez 500 TL altına indi.

Erdoğan - Biden görüşmesine yönelik iyimser hava, Çin ile swap anlaşması ve cari açığın beklentilerin altında gelmesi nedeniyle dolar/TL geçen haftaki 8.70 seviyesinden 8.30'a kadar düştü. Geçen hafta 527 TL'ye kadar gram altın fiyatı ise hem ons altın hem kurdaki düşüş nedeniyle 498 TL'ye indi.