Gram altın sert düştü

Altın fiyatları geçen hafta gelen ABD enflasyon verisinin ardından ons bazında 1900 doların üzerine tırmandıktan sonra Fed gündemiyle yüzde 1'in üzerinde düzeltme yaparak 1855 doların altını test etti. Analistler altında 1922 dolarlık direnç ve 1828 dolarlık destek noktalarını izlendiğini belirtiyor.
Fed bilançosunun 8 trilyon doları aşması, uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların değer kazanması altın fiyatlarını olumsuz etkileyen faktörler arasında.
Fed'in gecelik ters repo ihalesine 547.8 milyar dolarlık rekor talep gelirken, piyasadaki likidite fazlası nedeniyle gözler Fed'in enflasyon görünümü ve tahvil alım programına yönelik iletişimine çevrildi.
Analistler ters repoya gelen yoğun talebin, Fed'in aylık tahvil alım programından kademeli olarak çekilmeyi garanti edecek yeterli likiditeye sahip olduğu görüşünü tartışmaya açabileceğini ve tapering korkularını canlandırabileceğini belirtiyor. Geçen hafta 90 puanın altına inen dolar endeksi, haftanın ilk işlem gününde 90.5 üzerine yükseldi.
Öte yandan, ons altındaki düşüşe eklenen dolar/TL tarafındaki gevşemeyle birliklte gram altın fiyatı da 18 mayıs tarihinden bu yana ilk kez 500 TL altına indi.
Erdoğan - Biden görüşmesine yönelik iyimser hava, Çin ile swap anlaşması ve cari açığın beklentilerin altında gelmesi nedeniyle dolar/TL geçen haftaki 8.70 seviyesinden 8.30'a kadar düştü. Geçen hafta 527 TL'ye kadar gram altın fiyatı ise hem ons altın hem kurdaki düşüş nedeniyle 498 TL'ye indi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!