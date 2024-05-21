White, İstanbul'un fethi öncesi yapılan madalyonun tılsım özelliği taşıdığına da değinerek "Bizzat siparişini verdiği bir madalyon olmalı çünkü kimse onun adına bir madalyon yaptıramazdı. Tam ortada bulunan ve orijinal halinde yer alan delik ise bir yere asıldığını hatta boyna takıldığını düşünmemize neden oldu" dedi.