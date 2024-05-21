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        Haberler Dünya Londra-Singapur seferini yapan uçağın türbülansa girmesi sonucu 1 kişi öldü

        Londra-Singapur seferini yapan uçağın türbülansa girmesi sonucu 1 kişi öldü

        Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait uçağın türbülansa girmesi bir yolcu hayatını kaybetti. Bangkok'a acil iniş yapan uçakta 30 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:56
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        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
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        İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 1 yolcu hayatını kaybetti, 30'dan fazla yolcu yaralandı.

        Daily Mail'in haberine göre, Singapur Hava Yollarından yapılan açıklamada, Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçağın yerel saatle 15.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

        Açıklamada, toplam 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın, tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girdiği kaydedildi.

        Uçağın türbülansa girmesi nedeniyle 1 yolcunun hayatını kaybettiği, 30'dan fazla yolcunun yaralandığı belirtilen açıklamada, "Singapur Hava Yolları merhumun ailesine en derin taziyelerini sunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Merkezi Tayland'da bulunan yayın kuruluşu 3PlusNews da acil durum ekiplerinin olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunduğunu belirtti.

        Uçağın yerel saatle 18.10'da Singapur Changi Havaalanı'na inmesi planlanıyordu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #londra
        #Singapur
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