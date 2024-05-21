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        Haberler Gündem 3. Sayfa İĞREN ADAM! Kızlarını istismar iddiasıyla Serkan E.'ye 40 yıl hapis verilmişti - Yeni karar

        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!

        İzmir'de, yerel mahkemenin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 45 yaşındaki Serkan E.'yi, 40.5 yıl, olay nedeniyle onu vurup yaralayan eski eşi 39 yaşındaki Asya D.'ye ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdığı karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. 4. Ceza Dairesi, Serkan E.'ye eksik ceza tayin edildiği ve iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, Ayşe D.'ye ise haksız tahrik nedeni kabul edilen eski eşinden kaynaklanan eylemlerin niteliği göz önüne alındığında fazla ceza belirlendiği gerekçesiyle 'hükmün bozulmasına' karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:31
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        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
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        İzmir'de olay, 7 Eylül 2021 günü saat 02.00 sıralarında, Konak ilçesi Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan E. (45), 11 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (22) yaklaşık 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu.

        YAŞADIKLARINI ANNESİNE ANLATTI

        DHA'da yer alan habere göre Serkan E., başka suçtan cezaevine girince E.B. de durumu annesine anlattı. Kızına inanmayan anne Asya D. (39), onu önce kadın doğum uzmanına ardından psikiyatriste götürdü. Tedavi gören ve ilaç kullanan E.B., bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı.

        ANNESİ, KÜÇÜK KIZINA İSTİSMARI KAYDA ALDI

        Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E., bu kez küçük kızı S.E.'ye (18) istismarda bulundu. S.E. de durumu anlatınca Asya D., kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi. Bir hafta sonra kayıtları dinleyen ve cinsel istismarı öğrenen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Serkan E.'yi tabancayla yaraladı.

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        İKİSİ DE TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Asya D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Serkan E. de tutuklandı.

        KARAR İSTİNAFA GÖTÜRÜLDÜ

        Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Serkan E. hakkında, 2 kızı için ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hakaret' suçlarından toplam 67.5 yıl hapis; Asya D. için ise 23 yıl hapis cezası istendi.

        SAVCI VERİLEN CEZAYI AZ BULDU

        İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar yargılanmaya başlandı. Eylül 2022'de görülen davada Asya D., tahliye edildi. Geçen yıl mayıs ayında ise davada karar çıktı. Tutuklu sanık Serkan E.'ye 40 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Asya D.’ye ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi. Sanıkların avukatları, cezaların fazla olduğu gerekçesiyle kararı istinafa götürdü. Savcı da sanık Serkan E.'nin cezasını az bulup ayrıca istinafa gitti.

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        ANNENİN CEZASINDA İNDİRİM TALEBİ

        İlk derece mahkemesinin kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından görüşüldü. Mahkeme, Asya D. hakkında ilk derece mahkemesince verilen cezayı değerlendirdi. Dosya kapsamındaki delilere göre haksız tahrik nedeni kabul edilen Serkan E.'den kaynaklanan eylemlerin niteliği nazara alınarak Asya D.'nin cezasında üst sınıra bir miktar daha yakın oranda indirim yapılması gerekirken, daha az indirim yapılarak fazla ceza belirlendiğine dikkat çekildi.

        Sanık Serkan E. hakkında ise mağdur E.B.'ye yönelik 'cinsel istismar' suçundan mahkumiyet hükmünde alt sınırdan ceza tayin edildiğinin hükümde belirtildiği, suç tarihi tespitine göre ilgili yasanın 2016'da yürürlüğü girdiği, bu nedenle yürürlüğe giren yasal düzenlemenin uygulanmasıyla hatalı uygulama yapıldığının anlaşıldığına yer verildi.

        Üst mahkeme Serkan E.'ye S.E. ve E.B. için verilen cezaların kızların yaşı gözetilmemesi nedeniyle yanlış verildiğini, kızların suç tarihindeki yaşının tespit edilmesi gerektiğini gerekçe gösterdi. Serkan E.'ye 'hakaret' suçundan verilen beraat, hakaret suçunun oluştuğunun açık olması nedeniyle bozuldu. Ayrıca Serkan E.'ye eksik ceza tayin edildiği anlaşılan dosyada, 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçundan ayrıca ceza tayin edilmesi istendi.

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        BABAYA VERİLEN CEZA EKSİK TAYİN EDİLDİ

        Bunun yanında Serkan E.'nin çocuklarına yönelik cinsel istismar eylemlerinde tehdit, korkutma ve darp eylemlerinin sabit olduğuna bu nedenle cezada artırım nedeninin oluştuğu ancak yerinde olmayan gerekçelerle sanık hakkında 'çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde ceza yarı oranında artırılır' maddesi uygulanmayarak her iki hükümde de sanığa eksik ceza tayin edildiğine yer verildi.

        ÜST MAHKEME KARARI BOZDU

        Üst mahkeme, ortaya koyduğu hukuka aykırılıkları gerekçesinde belirtip, 'hükmün bozulmasına' karar verdi. Dosyanın yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

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