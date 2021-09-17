İstismar ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! İğrenç baba tutuklandı!

DHA

İzmir'de, 7 Eylül günü saat 02.00 sıralarında, Konak'ın Hilal Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. 2'si erkek, 4 çocuk babası Serkan E. (42), iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (19) cinsel tacizde bulunmaya başladı. 4 yıl süren taciz olayı, Serkan E.'nin başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu.

KÜÇÜK KIZA TACİZE BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre E.B., durumu sonradan annesine anlattı ancak gerçek olabileceğini düşünmeyen Asya D., çocuğunu doktora götürdü. Psikiyatri tedavisi gören ve ilaç kullanan E.B., bir süre sonra kaçarak, evlilik yaptı ve evden uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E., bu kez küçük kızı S.E.'ye cinsel tacizde bulunmaya başladı.

TACİZ SES KAYIT CİHAZINDA

E.B. ise eşi askere gidince ayrıldığı babaevine geri döndü. Bir gün S.E., annesi Asya D.'ye taciz olayını anlattı. Bunu duyan E.B. de kendi yaşadıklarını hatırlattı. Asya D. ise ses kayıt cihazı alarak, kızı S.E.'nin üzerine yerleştirdi. Bir süre sonra tekrar eden taciz, kayıt cihazıyla kaydedildi. Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşinin odasına girdi. Çıkan tartışmada Asya D., evde bulunan tabancayla Serkan E.'ye ateş eti.

TACİZCİ BABA AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Serkan E., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Asya D. de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KÜÇÜK KIZ ANNEANNESİNE VERİLDİ

Asya E.'nin avukatı Abdi Yaşar öncülüğünde, sosyal medyada serbest kalması için '#asyatutuksuzyargılansın' başlığıyla kampanya başlatıldı. Tedavisi süren Serkan E. hakkında ise 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) de S.E.'nin ifadesi alındı. S.E., daha sonra büyükannesine teslim edildi.

BABA TACİZDEN TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi tamamlanan Serkan E., taburcu edildi. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Serkan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"ANNE DE SERBEST KALMALIDIR"

Avukat Abdi Yaşar, "Günlerdir adliye koridorlarında verdiğimiz mücadelemiz zaferle sonuçlandı. Kızlarını istismar eden baba tutuklandı. Tutuklanan Asya D. serbest kalana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.