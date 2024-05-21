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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Razvan Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına yanıt - Beşiktaş Haberleri

        Razvan Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına yanıt

        Yunanistan Süper Ligi'nde sezonu PAOK ile şampiyon tamamlayan Teknik Direktör Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:53
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        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
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        Siyah-beyazlı ekiple 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rumen çalıştırıcı, serbest kalma bedelini de açıkladı.

        SERBEST KALMA BEDELİNİ DUYURDU

        Romanya basınından Digi Sport'a konuşan Lucescu, "PAOK ile Şubat ayında sözleşme uzattık. Sözleşmemde yazan serbest kalma bedeli 7 milyon euro değil. Avrupa kulüpleri için 2 milyon euro, Avrupa dışı için 4 milyon euro. PAOK'ta tamamen mutlu ve tatmin olmuş durumdayım. Benim için buradan ayrılmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

        BEŞİKTAŞ İDDİALARINA YANIT

        Lucescu Beşiktaş iddialarına, "Buradan ayrılmak benim için kolay değil ve bunu isteyip istemediğimi de bilmiyorum. Beşiktaş haberleri hakkında hiçbir şey bilmiyorum. PAOK'la sözleşmem var, şu ana kadar hiçbir takımla görüşmedim. Beni isteyen herkes, başkanla konuşmak zorunda." yanıtını verdi.

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