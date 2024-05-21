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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir Burhaniye'de korkunç kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü! Gündem haberleri

        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!

        Balıkesir'de, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin, yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kazada yaralılardan 18 yaşındaki Fatma Sıla Ecerel de kurtarılamadı. Ecerel ile kazada ölü sayısı, 4'e yükseldi. Öte yandan sürücü 22 yaşındaki Hasan Özkaya'nın kazada hayatını kaybedenlerden aynı yaştaki Nazife Nehir Akyay ile kısa bir süre önce sözlendiği ve arkadaşlarıyla Ayvalık'a günübirlik tatile gitmek için yola çıktıkları öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 08:31 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:07
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        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
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        Balıkesir Burhaniye'de kaza, dün saat 12.30 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

        OTOMOBİL KAMYONLA ÇARPIŞTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, yola çıkan köpeği fark eden berber, 22 yaşındaki Hasan Özkaya'nın ani manevra yaptığı otomobili, kaldırımı aşarak yan yolda seyreden Veysel Başak yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

        3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Araç sürücüsü Hasan Özkaya hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)
        Araç sürücüsü Hasan Özkaya hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

        Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        FATMA DA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada hayatını kaybeden Ali Yıldız, 20 yaşındaydı.
        Kazada hayatını kaybeden Ali Yıldız, 20 yaşındaydı.

        Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel (18) ise ilk müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ecerel, müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi.

        İKİ ARKADAŞ HAVRAN'DA DEFNEDİLDİ

        Nazife Nehir Akyay, 22 yaşında hayatını kaybetti.
        Nazife Nehir Akyay, 22 yaşında hayatını kaybetti.

        Çevredekiler kazaya neden olan köpeğin yara almadığını belirtti. Özkaya ve Yıldız'ın cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. 2 arkadaşın cenazesi dün Havran'ın kırsal Köylüce Mahallesi'nde ikindi namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        GÜNÜBİRLİK GEZMEYE GİTMİŞLER

        Akyay'ın cenazesinin Edremit, Ecerel'in ise Havran'da bugün toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan sürücü Özkaya'nın Nazife Nehir Akyay ile kısa bir süre önce sözlendiği ve arkadaşlarıyla Ayvalık’a günübirlik tatil için yola çıktığı belirtildi.

        "SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çevredekiler, kazaya neden olan köpeğin yara almadığını belirtti.

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        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
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