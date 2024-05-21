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        Haberler Gündem Güncel Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar - Güncel haberler

        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar

        Zonguldak'ta inanılmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Kentte yandığı için kullanılamaz hale gelen bir kamyon çalındı. Aracın ise çekiciye yüklenip hurdacıda parçalara ayrıldığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:05
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        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
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        Zonguldak'ta Hasan Kaya'nın (57) yandığı için kullanılamaz halde olan kamyonu çalındı. Kaya'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada kamyonun Ankara'da bir hurdacıda parçalanarak satıldığı ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Kaya, kamyonu çalan kişilerin, daha önce satış için 850 bin TL'ye anlaştığı ancak kendisini oyalayarak vazgeçtiğini öne sürdüğü Erdoğan B. ile kamyonu parçalayan hurdacı R.Z. olduğunu iddia etti.

        Hasan Kaya
        Hasan Kaya

        Gözaltına alınan 2 şüpheliden R.Z. polisteki ifadesinin ardından, Erdoğan B. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hasan Kaya, "Hepsinden şikayetçiyim. Benim zararımın giderilmesi lazım. Basit bir olay değil bu" dedi.

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        HURDA OLARAK PARÇALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Zonguldak'ta, nakliyecilik yapan Hasan Kaya'nın kamyonu, 28 Ağustos 2021'de yandı. Kaya, yanmış haldeki kamyonu bir akaryakıt istasyonundaki boş alana çektirdi. Kamyonu hurda halde satmaya karar veren Kaya, 9 Mayıs'ta Erdoğan B. ile anlaştı. 13 Mayıs'ta Kaya notere gitti, ancak Erdoğan B. gelmedi. Bir gün sonra, bir arkadaşından kamyonunun çekici ile götürüldüğünü öğrenen Hasan Kaya, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Kaya ve jandarma ekipleri kamyonun peşine düştü. Kamyonun, Ankara'da geri dönüşüm işi yapan R.Z.'ye satıldığı ve hurda olarak parçalandığı ortaya çıktı. Kaya, R.Z.'den de şikayetçi oldu. R.Z., Ankara'da polis merkezinde ifade verdikten sonra serbest kaldı.

        Zonguldak'ta gözaltına alınan Erdoğan B.'ye ise 'Açıkta bırakılan eşyanın hırsızlığı' suçundan adli işlem yapıldı. Erdoğan B., jandarmadaki ifadesinde, "Ben hurda parasını verdim, aldım. Aramızda anlaşmıştık" dedi. Erdoğan B., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "ÇALDI, ANKARA'YA SATTI"

        Hasan Kaya, paraya sıkıştığı için kamyonu satmaya karar verdiğini belirterek, "Oğlum cezaevine düşünce satılmasını istedi. Paraya ihtiyacımız oldu, oğlumun çocuklarına baktığım için. Satalım, deyince bir müşteri çıktı. Bizi adam dolandırdı. Çaldı, Ankara'ya sattı, parçaladı. Pazartesi notere gelecekti, 'Yarın geleceğim, parayı ayırtamadım' gibi şeylerle atlattı. Söylediler, 'Hasan arabayı götürdüler' diye, ben de 'Noterde bekliyorum, gelecek' dedim. Para da göndermedi. Canlı kamyonu, ruhsatı bizim üzerimize kamyonu gidip parçalattı, Ankara'da" ifadelerini kullandı.

        "BENİM ÜZERİNE OLAN ARABAYI NASIL PARÇALADILAR"

        Kamyonunun Ankara'ya çekici üzerinde götürüldüğünü söyleyen Kaya, "Evrakları ona atmıştım ama satışı benim üzerimeydi. Benim üzerime olan arabayı nasıl parçaladılar? Ankara'da kamyonu parçalayanı buldum, R.Z.'ydi. O da 'Kamyonu aldım' dedi, itiraz etmedi. 'Ben aldım, parçaladım, geri dönüşüme sattım' diyor. Kamyon parçalanmış yok edilmiş. R.Z., 'Parçaladım, sattım' dedi. Şikayetçi oldum. Kamera kayıtlarında parçalayan kişiyle beraber geldikleri de ortaya çıktı. Hepsinden şikayetçiyim. Benim zararımın giderilmesi lazım. Basit bir olay değil bu. Al adamın 700-800 bin liralık kamyonunu, al parçala, sat. Böyle bir dünya yok. Kamyonun yanık hali 700-800 bin lire ederdi. Yapılı hali 3,5-4 milyon" diye konuştu.

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