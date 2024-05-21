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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yazar Funda Demirci eski eşi Mustafa Çapar'ı öldürmüştü! İşte istenen ceza

        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!

        İstanbul Beşiktaş'ta, mali müşavir olan eski eşi 50 yaşındaki Mustafa Çapar'ı, boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 48 yaşındaki yazar Funda Demirci için istenen ceza belli oldu. Demirci'nin, soruşturma sürecinde susma hakkını kullandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:58 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:31
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        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktulün çocukları E. ve M. "mağdur", maktulün kardeşleri H. ve N.Ç. ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

        CİNAYETİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        28 Eylül 2023'te Etiler Polis Merkezi'ne maktul Mustafa Çapar'ın Beşiktaş Akat Mahallesi Selçuklar Sokak'taki ikametinde eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı geldiği ifade edilen iddianamede, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        BOŞANDIKTAN SONRA ANNESİNİN EVE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

        AA'da yer alan habere göre iddianamede, maktulün ve sanığın oğlu M.Ç.'nin ifadesine yer verilerek, annesi Funda Demirci ile babasının 2021'de boşandıkları ancak annesinin dönem dönem evlerine gelerek kaldığı bilgisi verildi.

        BABASINI KANLAR İÇİNDE BULMUŞ

        Olay günü annesinin eve geldiğini anlatan M., gece bir ses duyması üzerine salona girdiğini, burada babasını kanlar içinde yerde gördüğünü, daha sonra güvenlik görevlilerinin gelerek babasının boğazına tampon yaptığını söylediği belirtildi.

        ELİNDE BÜYÜK BİR BIÇAK GÖRMÜŞ

        İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen sitedeki özel güvenlik görevlisi T.V.'nin de olayın yaşandığı gece söz konusu evin önüne gittiğinde sanık Demirci'yi elinde büyük bir bıçakla binadan çıkarken gördüğü, eve girdiğinde ise maktulü boğazı kesik kanlar içinde bulduğu, maktulün ayak ucunda oğlunun ağlayarak oturduğunu gördüğü aktarıldı.

        "BANA UÇAK BİLETİ AYARLAYIN"

        Tanık T.V.'nin ambulans geldiğinde olay yerini başka güvenlik görevlisi arkadaşına bıraktığı, sanığı ise "Bana uçak bileti ayarlayın" ifadesiyle bir telefon görüşmesi yaparken gördüğü ifade edildi.

        SUSMA HAKKINI KULLANMIŞ

        İddianamede, soruşturma devam ederken sanığın susma hakkını kullandığı, cinayetten önce kardeşi M.D.'ye, maktul eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları gönderdiğinin tespit edildiği ile terapi aldığına dikkat çekildi.

        AKIL SAĞLIĞI RAPORU TALEBİ

        Funda Demirci'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu alınması talep edildiği ifade edilen iddianamede, sanığın susma hakkını kullanması ile kardeşine, eski eşine nefret içerikli ses kayıtları göndermesinin, Demirci'nin cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği vurgulandı.

        ATK RAPORU: DIŞ KANAMA SONUCU ÖLÜM

        İddianamede, maktul Mustafa Çapar'a ait 27 Kasım 2023'te verilen ATK raporuna değinilerek, ölümünün kesici, delici alet yaralanmasına bağlı tiroid kıkırdak kesisi ile büyük damar yaralanmasında gelişen dış kanama sonucu meydana geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        İddianamede, sanık Funda Demirci'nin "boşandığı eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanık Demirci'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        FUNDA DEMİRCİ KİMDİR?

        Lisans eğitimini İnönü Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında kitap, tiyatro, satranç ve çevre kulüplerindeydi. 1999-2006 yılları arasında İstanbul’da öğretmen olarak görev yaptı.

        Ardından on yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı. Bu esnada Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı, ayrıca ICF onaylı ACTP belgeleri aldı.

        2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başladı. Roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmaktaydı.

        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
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        #Funda Demirci
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