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İstanbul Beşiktaş'ta, Akat Mahallesi'nde gece saat 00.45 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 22 yıllık evli Funda Demir (47) ve Mustafa Çapar (49) çiftinin 8, 16 ve 19 yaşlarında 3 çocuğu vardı.

2 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLARDI Çift bundan iki yıl önce boşanma kararı aldı ve boşandı. Dün akşam saatlerinde Mustafa Çapar boşandığı eşi ve çocuklarının olduğu eve gitti.

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI İkili arasında çocuklar uyuduğu sırada tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Funda Demir, eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşine saldırdı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Boğazından yaralanan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuklardan birisi seslere uyanıp salona geçmek istediğinde ise annesi kapıyı kapatıp izin vermedi.

“ANNEM KAPIYI KAPATIP BENİ GÖNDERDİ” İhbar üzerine olay yerine giden ekipler binanın dış kapısında Funda Demir'i gözaltına aldı. Şüpheli Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay sırasında evde bulunan çocuklardan M.Ç.’nin "Annem, babam ve kardeşimle evdeydik. Uyumak için odamıza geçtik. Salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum" dediği belirtildi. “ŞEREF MESELESİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM” Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 çocuk annesi Funda Demir, cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde; “Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum” dediği öne sürüldü. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Funda Demir, kasten öldürme suçundan cezaevine gönderildi. FUNDA DEMİR KİMDİR? Lisans eğitimini İnönü Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında kitap, tiyatro, satranç ve çevre kulüplerindeydi. 1999-2006 yılları arasında İstanbul’da öğretmen olarak görev yaptı. Ardından on yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı. Bu esnada Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı, ayrıca ICF onaylı ACTP belgeleri aldı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başladı. Roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmaktaydı.