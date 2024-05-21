Son dakika haberi Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tebriz kentinde düzenlenen törenler bugün başladı.
Binlerce İranlı Reisi için düzenlenen törene katıldı.
İran bayrakları ve Reisi'nin portrelerini taşıyan binlerce kişi, Reisi'nin düşen helikopterinin varış noktası olan meydandan yürüyüşe geçti.
Başkent Tahran'ın merkezindeki Valiasr Meydanı'nda Reisi için anma törenleri yapıldı.