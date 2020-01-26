26 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'dan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlüğe Didier Drogba'nın getirileceğine yönelik habere yalanlama geldi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.
BAŞKAN İLE FATİH TERİM KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI
Galatasaray'da Arda Turan'ın transferi gündemden düşmezken başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim, basın önünde karşılıklı açıklamalar yapmıştı. Başkan Mustafa Cengiz'in "Arda Turan gündemimizde yok" açıklamaları üzerine Fatih Terim konuşmuş "Ben başkanın yerinde olsam o ifadeleri kullanmazdım. Arda Turan'a ikinci bir şans verilmesinden yanayım" demişti.
Bu gelişmelerin ardından yaşanan zirveden sonra Fatih Terim, "Başkan, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la görüştük. Daha eve varmadan haber basına düşmüş" diyerek yeni bir açıklama yapmış, Mustafa Cengiz de basın toplantısı düzenleyerek tecrübeli çalıştırıcıya yanıt vermişti. Mustafa Cengiz, "Fikir ayrılığı yok. Fikir ayrılığı varsa ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" ifadelerini kullanmıştı. Fatih Terim bunun üzerine bir paylaşım yapmış ve istifa etmeyeceğinin sinyallerini vererek paylaşımında "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" demişti.
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