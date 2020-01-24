Galatasaray'da yaşanan krizin ardından Fatih Terim'den ilk açıklama geldi. Mustafa Cengiz'in akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısında kullandığı "Fikir ayrılığı varsa yolların ayrı olması gerekir" ifadeleri üzerine Fatih Terim bir paylaşım yaptı ve "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, geçen sezonun devre arasında Ozan Kabak'ın satılması sonrasında istifa kararı aldığını belirtmiş ancak Galatasaray taraftarına bir sözü olduğunu hatırlatarak bu kararından vazgeçtiğini açıklamıştı.

Fatih Terim, Ocak 2019'daki açıklamasında “Bundan sonra yapılacak iki şeyden birisi idari karara saygı duymaktı, diğeri başka bir şeydi. Galatasaraylılara söz verdim diğerini bir daha yapmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.