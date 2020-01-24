Galatasaray'da Arda Turan transferinden doğan kriz büyüyor! Teknik direktör Fatih Terim dün bir açıklama yaparken yönetimle yaptığı görüşmenin detaylarının basında çıktığını belirtmiş ve "Fikir ayrılığı var" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Mustafa Cengiz bugün bir basın toplantısı düzenledi ve sert ifadelerle Fatih Terim'i eleştirdi. Galatasaray'da fikir ayrılıklarının olamayacağını, sarı-kırmızılı kulübün bir 'Felsefe kulübü' değil, spor kulübü olduğunu belirten Cengiz, "Fikir ayrılıkları olursa, ayrı yollardan yürümemiz gerekir" demişti. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray elbette bir 'felsefe kulübü' değildir ancak felsefesi olan bir kulüptür. Başarılarımızın altında buna bağlı hayaller, hedefler ve azim vardır. Galatasaray’ın felsefesini anlayamayanlar kulübümüzü ileriye taşıyamazlar" ifadelerini kullandı.