Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, basın toplantısı düzenledi. Çaykur Rizespor maçının ardından Fatih Terim'in, Arda Turan'la ilgili soruya, "Yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz" şeklinde cevap vermesi gündem olmuştu. Cengiz, bu sözlere sert bir şekilde cevap verdi. Başkan Cengiz, "Biz felsefe kulübü değiliz. Fikir ayrılığı varsa ayrı yollara gitmeliyiz" dedi.

Cengiz'in konuşmasından satır başları:

"Bu toplantıyı yapmamızın bir tek amacı var. 28 Aralık'ta Antalya maçından bu yana, her maç sonrası bir eski ve bize hizmet etmiş eski futbolcu hakkında oluşan polemikler üzerine... Camiamızın bir ayrışma, ötekileşme, yanlış bilgilenme, bilgilendirme olgusunu gördük. Bu toplantıyı kenetlenme için şampiyonluk yürüyüşlerinin devamı adına yapıyoruz.

Sayın teknik direktörümüzün söyleminden yana tek bir açıklamam var. Söylediğim şu; bu futbolcu gündemimizde yok, bize intikal eden resmi bir şey de yok. Bizim 2 yıldan bu yana transfer şöyle yapılır; bilinen bir isim ise sportif direktöre gelir, inceler. Scout'a gerek olmaz. Teknik direktör ve ekibi de inceler. Onların üstündeki Abdurrahim Bey'e gider. Mali işleri görüşür. UEFA FFP sınırları içinde uygun ise onaylar. Final noktasında bana gelir. Bizde transfer böyle yapılır. 30'a yakın bu şekilde transfer yaptık. Şükürler olsun ki UEFA sınırlamalarını aşmadık. Bize göre bu bir başarı öyküsü.

Biz teknik heyetten gelen hiçbir şeye hayır demedik. Arda konusuna gelene kadar... Biz camianın aynasıyız. Biz genel kurulun verdiği iradenin tezahürüyüz. Biz camia ne diyor, taraftar ne diyor diye bakıyoruz. Bu kardeşimizle ilgili süreç içinde gelmiş şu an dahi herhangi bir şey yok. Daha önceyi bilmiyorum. Sadece konuşarak, gerçekçi olmayan, bilgi olmadan bir futbolcu transferiyle ilk defa karşılaşıyorum. Sayın teknik direktörümüzü de hem telefonla hem de yüz yüze ifade ettik ki gündemimizde yok. Tekrar beyan ediyorum, şu andaki transfer planlamamızda yok. Bunu ben söylemekten bıktım. Aynı şeyin temcit pilavı gibi her maç sonrası gelmesinden yönetim olarak müthiş rahatsısız. Bu konunun kapanmasını istiyoruz. Arda Galatasaray'a hizmet etmiş, zamanında para kazandırmış, zamanında Galatasaray'da eylemlerde bulunmuş bir kardeşimiz. Yolu açık olmasını diliyorum. Hiçbir özel husumetimiz yok. O da bir aile babası. Ona hayatında sağlıklı, hayırlı yıllar diliyorum.

TFF'nin aldığı kararlardaki ihlal... Anayasa'yı bir kere ihlal etmekle bir şey olmaz gibi... Bence olur. Bu sadece Galatasaray için değil, tüm kulüpler için geçerli. Oyun oynanırken kural değişmesine karşıyız. Bütün kulüplere verilen bir tarih var. Hepimiz itirazlarımızı yaptık. Bundan sonra ben geç kaldım, ben vitamin aldım, uyuyakaldım gibi... Bunlar Türk futbolunun köküne dinamit koymaktır. Bir kulüp için söylemiyorum bunu. Bizim için de geçerli.

Aramızda fikir ayrılığı... Biz Spinoza'yla tartışan felsefe kulübü değiliz. Bir spor kulübüyüz. Karar yönetim tarafından alınır. Onun tarafından da yürütülür. Fikir ayrılığı olmaz. O zaman ayrı ayrı yollara gitmeliyiz. Bu sözcük bizi çok yaraladı. Değerli teknik direktör, bunun Galatasaray'a yakışmadığını söyledi. Menajerleri bize her yerde hayırlı olsun diyordu. Onun onunla kalbi bağlantısı olabilir. Saygı duyarım. Gidişi de çok ani oldu Arda Turan'ın. Hazırlıksız yakalandık. Yolu açık olsun dedik. Gurur duyduk. Bugün nasıl Merih'le, Cengiz'le övünüyorsak...

Sanki S400 kodu vermişiz gibi bilgi sızdırmışız. Hiç hoş olmadı. Bunun Galatasaray'a yakışıp yakışmadığını başkana demem. Bilgi sızdıran bir yönetim kurulu... Hangi mahrem bilgi verilmiş? Benim yönetim kurulu toplantımda sormadılar. Sadece bir arkadaş hocam geldi dedi. Bir problem mi var dedi. Biz aynı noktadayız dedi. Medya bunun bilgisini almış olabilir. Fatura biraz Yusuf'a çıktı, üzüldüm. 3 kişi vardı yani. 3'ümüzden biri. Bu sızan hadron çarpıştırması kodu ne? Yönetim Arda'ya hayır dedi. Bunu iyi yönetecekmişiz. Tekrar mı Arda Bey'i alacaktık? Ben teknik direktör olsam başkan ve başkan yardımcılarımız için bu sözü kullanmam.

Ben teknik kısmını bilmem. Bize idari ve sosyal yönü gelir. Biz bu yönlerden Galatasaray'a faydası olmayacağına karar verdik.

Ben medya üzerinden teknik direktörümle kavga etmem. Yüz yüze ifade ettiğim sözcükler bunlar. Biz tabii ki üzüldük. Transferin medya üzerinden realize edilmeye çalışılması bizi rahatsız etti. Hocanın bu açıklamaları yapacağına ihtimal vermedim. Onyekuru için gittim Florya'ya, 2 saat oradaydım. Hocam görmüş, ben ayrıldıktan yarım saat sonra 'Ben başkanın yerinde olsam öyle konuşmazdım' demiş. Keşke bana söyleseydi. Biz açık, samimiyiz. Ne dediysek samimiyiz. Asla bizans içinde olmayız. Bu konunun kapanması gerekir. Önümüzde maç var.

Yönetimin fikri olur, uygulanır. Biz fikir kulübü değiliz.

Ozan Kabak, 7.5 milyon euro'ya İtalya'ya gidiyordu. Ben açıkça müdahale ettim. Gitme dedim, gitmedi. 11 milyon euro para kazandırdı. Bizim buna gereksinimimiz vardı. 20 milyon açığımız var, buna çalışıyoruz.

Karardan Fenerbahçe de memnun değil. Kuralların yıkılmak üzere konmasından rahatsızım. Haydut diye film vardı, cinayet ve tecavüz olayı... 4 şahit var. Herkes farklı anlatıyor... Ben istediğim zaman oynarım, o gün öyleydi, bugün böyle diye düzenlemeye karşıyım.

Arda Turan'ın mali şartları masaya gelmedi. Galatasaray'ın nasıl transfer yaptığını anlattım. İlk kez böyle bir yöntem izleniyor. Bize bir sözleşme gelmedi. Çok samimi olarak bunlara bir anlam veremiyorum.

4 büyük kulüp var, 18 kulüp var, bir de alt ligler var. Bu kurallar çıkarken zaten oradaydı. Devlet bir şey yapıyor. Devletin şevkini kıramazsınız. Yeterli mi? Hayır. Kökten çözüyor mu? Hayır. Yapılandırma kararı sonrası çıkan beyanlar ortada. Sizin taleplerinize uygun olmadığı için tu kaka diyemezsiniz. Bize yeterli değil ama biz devlete teşekkür ediyoruz. Çünkü devlet bize yardım ediyor. Orada bir zorunluluk var. 1 milyar 100 milyonun altına ben imza attım başkan olarak. Size uymuyorsa giyme. Bari bırak devlet bir adım daha atsın. Kral hiç de çıplak değil. Devletse o kral giyinik.

Galatasaray olsa kesin ceza verirler. Tavladan pul çalsak kesin amatöre kadar gitmiştik. Biz onu yapan başkanı da bitirmiştik. Bir hata varsa ipi biz çekeriz. Bizim başkanlarımız gururlu ve onurludur, altındaki sandalyeye kendi vurur. Biz sadece kendimiz için değil, gelecek kuşaklar için de varız. Doğru duruş için varız. Kuralları kendiniz için yaparsanız bilin ki o işin sonu hüsrandır. Galatasaray her zaman kurallara uymuştur.

Bizim amacımız teknik kadronun istediği en iyi kadroyu kurmaktır. Bakınca ligin çok üstünde kadromuz var. Fiyatlandırmada liderin 6-7 katındayız. Bu kadro kalitemizi inşallah sahaya yansıtacağız."