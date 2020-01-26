Galatasaray'da bir süredir devam eden Arda Turan gerilimi, hafta içinde krize dönüşmüştü. Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz'in basın önünde yaptıkları açıklamaların ardından ikili arasında soğuk rüzgarlar esmeye de devam ediyor.

Bugüne kadar Galatasaray'ın hemen hemen her deplasmanına giden başkan Mustafa Cengiz, flaş bir karar aldı. Başkan Cengiz'in Konyaspor'la oynanacak maç için Konya'ya gitmeme kararı aldığı öğrenildi.

Zorlu maçın ardından teknik direktör Fatih Terim’in başkanın yaptığı basın toplantısında ifade ettiği sözlere cevap verip vermeyeceği ise merak konusu...