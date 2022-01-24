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Haberler Borsa Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da düşüş hızlandı! 24 Ocak Borsa neden düştü ve BIST işlemleri neden durduruldu?

Son dakika haberler: Borsada düşüş hızlandı

Fed'in çarşamba günkü faiz kararı ve yapılacak açıklamalar öncesi risk iştahı küresel çapta azalırken ABD ile Rusya arasındaki gerilim nedeniyle artan satış baskısı Borsa İstanbul'a da yansıdı. Borsa İstanbul yüzde 4 kayıpla 1930 puanın altına geriledi. Sanayi endeksindeki kayıp yüzde 4'ü aştı

24.01.2022 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da düşüş hızlandı! 24 Ocak Borsa neden düştü ve BIST işlemleri neden durduruldu?
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 4 düşüşle 1930 puanın altına gerilerken Rusya ile ABD arasında artan gerilim küresel pay piyasalarında satış baskısını artırıyor.

ABD'de güne pozitif başlayan vadeliler kırmızıya dönerken, Rus borsası da yüzde 6 düşüşle Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Güne sınırlı bir düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da da, küresel piyasalarda ABD - Rusya arasında Ukrayna kaynaklı tansiyon nedeniyle satışlar hızlandı. Günün ilk yarısında yüzde 1'lik yaşayan BIST 100 endeksinde satışlar öğleden sonra yoğunlaştı.

Borsa İstanbul'da en fazla kayıp yaşanan sektörler yüzde 4'ten fazla düşüşle metal, sanayi, holding, ve ulaştırma oldu.

Analistler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğine de dikkat çekiyor.

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