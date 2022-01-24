Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da düşüş hızlandı! 24 Ocak Borsa neden düştü ve BIST işlemleri neden durduruldu?

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 4 düşüşle 1930 puanın altına gerilerken Rusya ile ABD arasında artan gerilim küresel pay piyasalarında satış baskısını artırıyor.

ABD'de güne pozitif başlayan vadeliler kırmızıya dönerken, Rus borsası da yüzde 6 düşüşle Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Güne sınırlı bir düşüşle başlayan

Borsa İstanbul'da en fazla kayıp yaşanan sektörler yüzde 4'ten fazla düşüşle metal, sanayi, holding, ve ulaştırma oldu.

Analistler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğine de dikkat çekiyor.