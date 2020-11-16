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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada "17/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.

5 gün önce benzine 19 kuruş zam yapılmıştı.