HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜGİK İş Zirvesi Programı"nda konuşuyor. Nebati konuşmasında enflasyonla mücadele kapsamında gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini hatırlatarak, "KDV'de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor." dedi. Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Güçlü ve dinamik üretim yapısıyla her gün yeni fırsatlar doğuyor. Sadece seramik üretmiyoruz, teknolojinin her alanında varız. Artık unicornlarımızla varız. Artık dünyada Türkiye'deki bilişim teknolojisi, yeşil çevre konuşuluyor. Askeri teknolojide ilerlemiş, ileri teknolojide adımlar atmış bir ülkeyiz.

- Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız. Zorlukların üstesinden geleceğiz. Petrol fiyatları yükseldi, farkındayız. Dış ticareti ve enflasyonu olumsuz etkiliyor, farkındayız. Bunları gizlemiyoruz ama mücadelemizden asla geri adım atmıyoruz. İş gücü piyasasına da iş üreterek yolumuza devam ediyoruz. Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi güvenilir ve kazançlı bir ülke olarak görmeye devam ediyor.

- Yolumuza Türkiye ekonomik modeliyle devam ediyoruz. Finansal istikrarın sağlanması, TL tasarrufların özendirilmesi ve KKM ile kur ataklarına karşı tedirginlikleri gideriyoruz. Lütfen hatırlayın, yanı başınızda savaş olacak, kur öngörülmez. Fed açıklama yapacak, kur öngörülmez olurdu. Son birkaç aydır yaşadıklarımız, gördüklerimiz kurun artık stabil olduğunu gösteriyor. Ekonominin geneline yayılan olumlu etkisini de görüyoruz. Milli para birimimize lütfen güvenin. Bundan sonra risklerin bertaraf edildiği, başlangıçtaki risklerin iyileştirildiği, geleceğe güvenle bakan Türkiye'de olduğumuzu unutmayın.

FAİZ VE KUR ODAĞINDA SIKIŞAN EKONOMİYİ KURTARDIK

- Faiz ve kur odağında sığ bir alanda sıkışan Türkiye ekonomisi kurtardık. Enflasyon mücadele alanımız. Fiyat istikrar komitesi, gıda komitesi ve ekonomik koordinasyon kuruluyla adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Enflasyona karşı mali tedbirler ne alıyorsunuz diye soruyorlar.

- Geçen ay hızlı bir şekilde KDV'yi yüzde 1'e düşürdük, elektriğin kdv'sini 18'den 8'e düşürdük. Her türlü alanda kademeli geçişleri sağlamaya çalıştık. Vergisel anlamda adımlarımızı sıkı bir şekilde atmaya devam ediyoruz.

- KDV ile ilgili karmaşık ve hesaplanamaz bütün yöntemlerin sadeleştirilmesi ve oranlarının sadeleştirilmesi yolunda da önemli adımlar atıyoruz, çalışmalarımız sürüyor. Üretimden vazgeçmiyoruz. KGF'yi ciddi şekilde uyguluyoruz. 60 milyar TL'lik alan sağladık ama bir şartımız var, alacağınız tüm krediler üretime odaklı olacak. Dolara, altına yatırmayın. Üretim yapın, ihracat yapın, teknolojiye yatırım yapın

- Bu ülkede genç olmak, iş adamı, iş kadını olmak o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki... 40-50 yılda dönüşümünü bekleyen ülkelerin yanında 8-10 yılda işin dönüşünü bekleyen iş insanı olmak ne demek ya.

EKONOMİ GELECEĞİ GÖREBİLMEKTİR

- Ekonomi geleceği görebilmektir. Hayat denilen şey zorluklarla mücadele edebilmek, güçlü durabilmektir. Birilerinin olumsuz havalarıyla hareket etmek değil. Onlara aynaya bakıp kendilerini yiyip bitirsinler. Biz aynaya baktığımızda heyecan, enerji, güç, iman, istikrar, bayrak, vatan, millet diyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu işlerle yürüyeceğiz. Hiç merak etmeyin.

- 21. yüzyıl bizim yüzyılımız. İnatla söylüyorum, inanmayanlar vardı onlar bile kazandı diyecekler. Bu ülkenin kazancı karamsarlara da yeter, kötümserlere de yeter, inanmayanlara da yeter. O kadar derin ve güçlü bir ülkenin elhamdülillah vatandaşlarıyız.