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Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

ECB, gecelik mevduat faizini yüzde 3.75'e, refinansman faizini yüzde 4.25'e, marjinal fonlama faizini yüzde 4.50'ye yükseltti.

ECB tarafından yayımlanan karar metninde enflasyon düşmeye devam ettiği, ancak yine de çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiği belirtildi. Konseyin, enflasyonu yüzde 2'lik orta vadeli hedefe döndürmekte kararlı olduğu vurgulandı.

Son toplantıdan bu yana yaşanan gelişmelerin, enflasyonun yılın geri kalanında daha da düşeceği ancak daha uzun süre hedefin üzerinde kalacağı beklentisini desteklediği belirtilen açıklamada "Daha önceki oran artışları güçlü bir şekilde aktarılmaya devam ediyor: Finansman koşulları yeniden sıkılaştı ve talebi giderek düşürüyor, bu da enflasyonu hedefe geri getirmede önemli bir faktör. Konsey uygun kısıtlama düzeyi ve süresini belirlemek için verilere dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir. Özellikle faiz kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler, enflasyonun ana dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü ışığında enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelere dayalı olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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