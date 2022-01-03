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TÜİK aralık ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aralıkta aylık yüzde 13.58, yıllık yüzde 36.08 arttı. Beklenti aylık yüzde 8.54, yıllık yüzde 30.05'ti. Çekirdek enflasyon yüzde 31.9'a çıktı. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 19,60 oldu.

TÜFE beklentisi yıllık yüzde 30.05, çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 24.3'tü.

Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.



364 MADDENİN ORTALAMA FİYATINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Aralık ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,13 ile eğitim, yüzde 3,55 ile sağlık ve yüzde 3,65 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,49 ile ulaştırma, yüzde 16,54 ile ev eşyası, yüzde 15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 33 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.