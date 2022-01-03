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Haberler Sosyal Güvenlik ÖZEL TABLO | Son dakika haberleri: Emekli ve memur maaş zammı belli oldu! 2022 En düşük ve en yüksek emekli, memur maaşı ne kadar?

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarında ayrıca ek protokol ile iyileştirme yapılması bekleniyor.

03.01.2022 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
ÖZEL TABLO | Son dakika haberleri: Emekli ve memur maaş zammı belli oldu! 2022 En düşük ve en yüksek emekli, memur maaşı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL’den 6 bin 220 TL’ye yükselecek.

Memur maaşlarına yapılacak zammın 5 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da 2021’in temmuz – aralık döneminde yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkından kaynaklanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aralık ayında MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci ile memurlara ek zam konusunda görüşme yapmıştı. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulduğu belirtildi. Kamu çalışanlarının alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal korumanın ek protokol ile hayata geçirileceği ifade edildi. Bunun, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacağı kaydedildi.

Bu konudaki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak 15 Ocak’taki memur maaş ödemelerine yetiştirilmesi bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARI
(Net / TL)
UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
Vali 22412 28569
Genel müdür (1/4) 16177 20621
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 10869
Memur (Lisans - 9/1) 5277 6727
Öğretmen (1/4) 6587 8397
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 18899
Başkomiser (3/1) 8522 10863
Polis memuru (8/1) 7465 9515
Uzman doktor (1/4) 10126 12908
Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8147
Mühendis (1/4) 8703 11094
Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 6999
Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10535
Vaiz (1/4) 6844 8724
Avukat (1/4) 8311 10593
En düşük memur maaşı 4880 6221
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
2 çocuk yardımı esas alınmıştır

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde oranında artırılacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
Müsteşar (1/1) 11806 15048
Genel müdür (1/1) 10435 13302
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 5105
Memur (Lisans - 1/4) 3918 4994
Öğretmen (1/4) 4029 5136
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 8719
Başkomiser (1/4) 4167 5312
Polis memuru (8/1) 4167 5312
Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 4992
Mühendis (1/4) 4913 6263
Teknisyen (Lise -1/4) 3419 4358
Profesör (1/4) 9346 11913
İmam-hatip 4029 5136
Avukat (1/4) 4029 5136
En düşük memur emekli aylığı 3276 4176
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 913 TL’den 2 bin 399 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 802 TL’den 2 bin 262 TL’ye yükselecek.

Hükümetin döviz kuru ve enflasyondaki aşırı artış dolayısıyla emekli aylıklarına da bir iyileştirme yapması bekleniyor. Bu kapsamda daha önce ilk başta 1000 liraya, geçen yıl da 1500 TL’ye çıkartılan en düşük emekli aylığının en az 2 bin liraya çıkartılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
SSK (2000 SONRASI) 1627 2041
BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2399
BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2262

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
Temmuz Ocak
1735 2177
1844 2313
1952 2449
2061 2585
2169 2721
2277 2858
2386 2994
2494 3130
2603 3266
2711 3402
2820 3538
2928 3674
3037 3810
3145 3946
3254 4082
3362 4218
3470 4354
3579 4490
3687 4626
3796 4763
3904 4899
4013 5035
4121 5171
4230 5307
4338 5443
4446 5579
4555 5715
4663 5851
4772 5987
4880 6123
5423 6804
5965 7484

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)
Temmuz Ocak
1735 2177
1844 2313
1952 2449
2061 2585
2169 2721
2277 2858
2386 2994
2494 3130
2603 3266
2711 3402
2820 3538
2928 3674
3037 3810
3145 3946
3254 4082
3362 4218
3470 4354
3579 4490
3687 4626
3796 4763
3904 4899
4013 5035
4121 5171
4230 5307
4338 5443
4880 6123
5423 6804

2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocak ayında kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021’in ikinci yarısında yüzde 5’i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece kamu işçilerine yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Geçen yıl kamu işçilerinin taban ücreti brüt 4100 liraya çıkartıldıktan sonra ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylarda yüzde 5 + enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

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