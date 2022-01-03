Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

ÖZEL TABLO | Son dakika haberleri: Emekli ve memur maaş zammı belli oldu! 2022 En düşük ve en yüksek emekli, memur maaşı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL’den 6 bin 220 TL’ye yükselecek.

Memur maaşlarına yapılacak zammın 5 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da 2021’in temmuz – aralık döneminde yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkından kaynaklanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aralık ayında MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci ile memurlara ek zam konusunda görüşme yapmıştı. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulduğu belirtildi. Kamu çalışanlarının alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal korumanın ek protokol ile hayata geçirileceği ifade edildi. Bunun, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacağı kaydedildi.

Bu konudaki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak 15 Ocak’taki memur maaş ödemelerine yetiştirilmesi bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARI (Net / TL) UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak Vali 22412 28569 Genel müdür (1/4) 16177 20621 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 10869 Memur (Lisans - 9/1) 5277 6727 Öğretmen (1/4) 6587 8397 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 18899 Başkomiser (3/1) 8522 10863 Polis memuru (8/1) 7465 9515 Uzman doktor (1/4) 10126 12908 Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8147 Mühendis (1/4) 8703 11094 Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 6999 Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10535 Vaiz (1/4) 6844 8724 Avukat (1/4) 8311 10593 En düşük memur maaşı 4880 6221 Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde oranında artırılacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak Müsteşar (1/1) 11806 15048 Genel müdür (1/1) 10435 13302 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 5105 Memur (Lisans - 1/4) 3918 4994 Öğretmen (1/4) 4029 5136 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 8719 Başkomiser (1/4) 4167 5312 Polis memuru (8/1) 4167 5312 Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 4992 Mühendis (1/4) 4913 6263 Teknisyen (Lise -1/4) 3419 4358 Profesör (1/4) 9346 11913 İmam-hatip 4029 5136 Avukat (1/4) 4029 5136 En düşük memur emekli aylığı 3276 4176 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 913 TL’den 2 bin 399 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 802 TL’den 2 bin 262 TL’ye yükselecek.

Hükümetin döviz kuru ve enflasyondaki aşırı artış dolayısıyla emekli aylıklarına da bir iyileştirme yapması bekleniyor. Bu kapsamda daha önce ilk başta 1000 liraya, geçen yıl da 1500 TL’ye çıkartılan en düşük emekli aylığının en az 2 bin liraya çıkartılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293 SSK (2000 SONRASI) 1627 2041 BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2399 BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2262

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL) Temmuz Ocak 1735 2177 1844 2313 1952 2449 2061 2585 2169 2721 2277 2858 2386 2994 2494 3130 2603 3266 2711 3402 2820 3538 2928 3674 3037 3810 3145 3946 3254 4082 3362 4218 3470 4354 3579 4490 3687 4626 3796 4763 3904 4899 4013 5035 4121 5171 4230 5307 4338 5443 4446 5579 4555 5715 4663 5851 4772 5987 4880 6123 5423 6804 5965 7484

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL) Temmuz Ocak 1735 2177 1844 2313 1952 2449 2061 2585 2169 2721 2277 2858 2386 2994 2494 3130 2603 3266 2711 3402 2820 3538 2928 3674 3037 3810 3145 3946 3254 4082 3362 4218 3470 4354 3579 4490 3687 4626 3796 4763 3904 4899 4013 5035 4121 5171 4230 5307 4338 5443 4880 6123 5423 6804

2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocak ayında kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021’in ikinci yarısında yüzde 5’i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece kamu işçilerine yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Geçen yıl kamu işçilerinin taban ücreti brüt 4100 liraya çıkartıldıktan sonra ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylarda yüzde 5 + enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.