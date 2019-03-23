Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 'ndan sonra ABD'li yatırım bankası JP Morgan'a bir soruşturma da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ndan geldi.



SPK'dan yapılan yazılı açıklama ile JP Morgan'ın yayımladığı raporun, yanıltıcı içerikleri nedeniyle, hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığı şikayetleri üzerine inceleme başlattığını duyurdu.

SPK açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"ŞİKAYETLER ÇERÇEVESİNDE İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"



22.03.2019 tarihinde JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak Kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında inceleme başlatılmıştır.





YAYINLADIĞI RAPORDA TL VE DOLARLA İLGİLİ ÖNGÖRÜLERDE BULUNULMUŞTU

JP Morgan Cuma günü müşterilerine gönderdiği raporda, dolar/TL beklentisini 5.90 olarak açıklamış, yatırımcılara alım yapılması veya varlıkların elde tutulması anlamına gelen uzun pozisyon almalarını önermişti. Aralarında Anezka Christovova'ının da bulunduğu analistlerin hazırladığı notta JP Morgan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam döviz rezervlerinin düşme hızının sürdürülemez olduğuna inandığı belirtilmiş ve 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle TL'nin değerini düşeceğini öngörülmüştü.



TÜRKİYE'NİN 2019 BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ



Dünyanın en büyük yatırım bankalarından ABD’li JP Morgan, 10 Mart tarihli raporunda Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini yüzde 1.2’den 0.9’a düşürmüştü.