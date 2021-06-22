Altın fiyatları ne kadar? sorusu 22 Haziran Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 506,74 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.295,19 liradan işlem görüyor. İşte, 22 Haziran 2021 canlı altın fiyatları...