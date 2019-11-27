27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 27 Kasım'da ne var? sorusu bugün uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. Elektronikten gıdaya, tekstilden temizlik ürünlerine çok sayıda üründe indirimli fiyat fırsatı yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA
LG 43″ Dahili Uydu Alıcılı Smart Led TV 2849 TL
Teba Saç Kurutma Makinesi 39,90 TL
Teba Dikey Süpürge 99,90 TL
Titiz Kalorifer Suluğu 4,99 TL
Petek Kurutmalığı 12,95 TL
Alüminyum Kurutmalık 99,90 TL
Nano Ütü Masası 125 TL
3+1 Basamaklı Merdiven 59,90 TL
Titiz Plastik Ürünleri ne alırsan 3 TL
Çamaşır Sepeti 17,95 TL
Üçsan Plastik’ten Yuvarlak Sepet 9,99 TL
WC Fırça Takımı 9,99 TL
Döner Mekanizmalı Temizlik Seti 34,90 TL
GoKidy Oyuncak Ütü ve Ütü Masası 12,95 TL
GoKidy Oyuncak Temizlik Seti 11,95 TL
LCD ekranlı Sinbo Dijital Baskül 36,90 TL
Ahşap Görünümlü Askı 6,99 TL
Cam bardak hediyeli Nescafe Gold 29,95 TL
Sinangil Glütensiz Un 5,95 TL
SuperFresh Kayseri Mantısı 5 TL
Sensodyne Beyazlatıcı Diş macunu 21,90 TL
Cif Krem 14,95 TL
Ariel Sıvı Deterjan Fırsat paketi 31,90 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde Aytaç Fermente Sucuk 11 TL
Rexona Kadın Erkek Deodorant çeşitleri 17,90 TL
Ariel 8kg Dağ Esintisi-Parlak Renkler Çamaşır Deterjanı çeşitleri 49,90 TL
Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tableti 64,95 TL
Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı 11,90 TL
Ülker Sakız ve Şekerleme ürünlerinden 12 TL’lik alışverişe 10 TL'lik Opet Akaryakıt Hediye
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