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Sigaraya zam yapıldı mı, paket fiyatları değişti mi? 2022 Nisan ayında sigara zammı olacak mı? Güncel sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam yapıldı mı, paket fiyatları değişti mi? 2022 Nisan ayında sigara zammı olacak mı?

Sigara fiyatları zamlanacak mı? Sigara paket fiyatları 11 Nisan 2022 itibariyle değişti mi? Son aylarda enflasyonda yaşanan yukarı yönlü ivme beraberinde birçok kalemde zamma neden oldu. Sigaraya da üst üste zam gelmesine rağmen yeni zamların merak edilip araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi BAT ve JTİ sigaralarına 2 lira zam gelmişti. Peki, sigara fiyatları zamlandı mı, zamlanacak mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

11.04.2022 - 15:35 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Sigara fiyatları Mart ayında yeniden mi zamlanacak? Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaşımları  sonrası sosyal medyada "Sigara fiyatlarına zam mı gelecek?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, sigara zammı var mı, paket fiyatları artacak mı? İşte, güncel sigara fiyatları listesi ve sigara zammı hakkında merak edilenler...

  • Hayırlanacağı gibi sigara fiyatlarınaOcak ayındaki çifte zammın ardından  14 - 15 Mart tarihlerinde BAT ve JTİ marka sigaralara 2 lira zam gelmişti.

  • ZAMLI SİGARA FİYATLARI

    21,50 TL olan sigara 23,50 TL

    22 TL olan sigara 24 TL

    23 TL olan sigara 25 TL

    24 TL olan sigara 26 TL

    25 TL olan sigara 27 TL

    25,50 TL olan sigara 27,50 TL 

     

  • YENİ ZAM SİNYALİ 

    Bu son zammın ardından yeni zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaklaşık iki hafta önce yaptığı yapığı payaşımda "Alkol ve sigarada yeni zamlara hazır mıyız?" paylaşımında bulundu.

     

     

  • Hayırlanacağı gibi sigara fiyatlarına Ocak ayındaki çifte zammın ardından  14 - 15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmişti.

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