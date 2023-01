2022 yılında Türkiye’de gerçekleşen kötü amaçlı yazılım saldırıları bir önceki yıla göre %61 oranında artış göstererek 1.015.810’a ulaştı. Yapılan araştırmaya göre, her saat 116 yeni siber saldırı yaşanıyor.

TÜRKİYE’DE SALDIRILAR %61 ARTTI

WatchGuard Tehdit Laboratuvarı’ndan elde edilen verilere göre, 2022 yılında bir önceki yıla göre %61 artarak 1.015.810 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleştiğini raporlandı. Türkiye’ye yönelik siber saldırılarda ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken firma, saldırılara karşı şirketlerin ve bireysel kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

ŞİFRE GÜVENLİĞİ VE ÇOK FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA ÖNEMLİ

Geçtiğimiz dönemde dünya çapında gerçekleştirilen bir araştırmada en çok kullanılan şifrelerin 1 saniyeden kısa bir süre içerisinde kırılabildiğine dair bir sonuç ortaya çıkmıştı ve bunu okuyucularımızla paylaşmıştık. Siber saldırganlardan özel yazılımlarla kurtulabildiğimiz gibi şifre güvenliğimizi üst seviyeye çıkartarak korunabiliriz. Bununla birlikte çok faktörlü ağ doğrulamaları kullanmak da bir diğer seçenek olarak ortaya çıkıyor.

HER GÜN 2 BİN 791 YAZILIM SALDIRISI

Tehdit Merkezi’ne UTM cihazı Firebox’lardan gelen verilerle hazırlanan rapora göre, 2022 yılında Türkiye’de her gün 2.791, her saat 116 ve her dakika 2 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti. Saldırıların birçoğunun MSIL.Mensa zararlı yazılımı ve CVE-2018-0802 Microsoft Office Memory Corruption zaafiyeti kaynaklı kötü amaçlı yazılımlar olduğunu aktarılıyor.